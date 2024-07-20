Hatayspor vites yükseltti

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ndeki hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Her geçen gün antrenmanların dozunu daha da arttıran teknik direktör Özhan Pulat, takımın ligi ilk maçına kadar tam olarak hazır olmasını hedefliyor. Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Akşam saatlerinde yapılan, yoğun geçen antrenmanda düz koşu, dar alan ve taktik çalışması yapıldı.