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        Üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki Selahattin, yaşamını yitirdi

        ERZURUM'unAziziye ilçesinde bir sitenin içerisindeki futbol sahasının demir kale direği, 4 yaşındaki Selahattin Eyyubi Çobanoğlu'nun üzerine devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 09:50 Güncelleme: 21.07.2024 - 09:55
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        Üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki Selahattin, yaşamını yitirdi
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        ERZURUM'unAziziye ilçesinde bir sitenin içerisindeki futbol sahasının demir kale direği, 4 yaşındaki Selahattin Eyyubi Çobanoğlu'nun üzerine devrildi. Çocuk hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti, aile ihmali olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak.

        Olay, 19 Temmuz'da saat 16.30 sıralarında Dadaşkent semtindeki bir sitede meydana geldi. Site içerisindeki parkta bulunan minyatür futbol sahasında oyun oynayan Selahattin Eyyubi Çobanoğlu'nun üzerine demir kale direği devrildi. Zeynep-Abdulkadir çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Selahattin, ağır yaralı olarak dedesi Vedat Özdel (57) tarafından hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Selahattin için Hacı Fakirullah Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Baba Abdulkadir Çobanoğlu'nun (42) gözyaşlarına hakim olamadığı namaz sonrası cenaze, Yeni Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

        'DEMİR DİREKLER SABİTLENMEDEN KONULDU'

        Site içerisindeki futbol sahasının demir direklerinin sabitlenmeden konulduğunu belirten site sakinlerinden Ahmet Çoban, "En ufak bir betonla doldurma yok. Bir kaynak demiriyle sağa sola kaynak yapıp da sağlama almamışlar. Çocuklar burada oynarken demir hafif meyilli, biri dokununca çocuğun kafasına düşüyor. Körpecik çocuk gitti, neye uğradığımızı şaşırdık" diye konuştu. Diğer yandan Çobanoğlu ailesinin olayla ilgili ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

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