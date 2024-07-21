Hatayspor hazırlık maçında Sepehan ile 1-1 berabere kaldı

Erzurum Yüksek İrtifa Sahası’nda oynanan hazırlık maçında Hatayspor sahaya kalede Bekaj, savunmada Kamil, Burak, Cengiz, Cemali, orta alanda Selimcan, Armin Hodzic, Rui Pedro, kanatlarda Funsho, Joelson, forvette ise Strandberg 11’i ile başladı. İlk yarı Sepahan’ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Hatayspor’un golü ikinci yarıda Joelson Fernandes’ten geldi. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Hatayspor, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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