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        Erzurum Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü kutlandı

        GAZİ Mustafa Kemal Atatürk Başkanlığı'nda 'Milli sınırlar içinde vatan, bölünemez bir bütündür, parçalanamaz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 14:20 Güncelleme: 23.07.2024 - 14:25
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        Erzurum Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü kutlandı
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        GAZİ Mustafa Kemal Atatürk Başkanlığı’nda ‘Milli sınırlar içinde vatan, bölünemez bir bütündür, parçalanamaz. Manda ve himaye kabul olunamaz’ kararlarıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi’nin 105’inci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Alınan kararlarla Kurtuluş Savaşı’nın meşalesinin yakıldığı Erzurum Kongresi’nin 105’inci yıl dönümü törenleri, Atatürk anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Vali Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Kütahya Milletvekili Adil Biçer, 9’uncu Kolordu ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe kaymakam ve belediye başkanları, kamu kurumlarının amirleri öğrencilerin taşıdığı 100 metre uzunluğundaki bayrakla kortej yürüyüşüne katıldı. Tiyatro oyuncusunun canlandırdığı Mustafa Kemal’in faytonla katıldığı yürüyüş boyunca mehter takımı marşlar çaldı.

        ‘ERZURUM KONGRESİ MİLLİ ANDIMIZDIR, AZMİMİZ VE KARARLILIĞIMIZDIR’

        Kongre binasında sona eren yürüyüşün ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum Kongresi, bağımsızlık uğruna edilen kutlu bir yemindir. Erzurum Kongresi, dalga-dalga büyüyerek cennet vatanın her yanına ulaşan güçlü bir sestir. Erzurum Kongresi, Anadolu topraklarında filizlenip kök salan ve buram-buram Cumhuriyet kokan o tohumun ismidir. Erzurum Kongresi; milletimizi Anadolu’dan silip süpürmek isteyenlere karşı sergilenen sarsılmaz bir duruşun adıdır. Erzurum Kongresi, milli andımızdır, azmimiz ve kararlılığımızdır. Mukaddes ve muazzez vatan topraklarını işgale yeltenen emperyalist güçlere hadlerini bir kez daha bildirdiğimiz onurlu bir direnç olmakla birlikte Erzurum Kongresi, aynı zamanda şeref ve haysiyet dolu bir şahlanışın da fotoğrafıdır” diye konuştu.

        ‘CUMHURİYETE UZANAN TEMEL TAŞLARDAN BİRİ’

        Erzurum Kongresinin sadece bir toplantı olmadığını ifade eden TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Kütahya Milletvekili Adil Biçer, “Erzurum kongresi sadece bir toplantı değil, milletimizin kaderini değiştiren bağımsızlık ve özgürlüğe giden yolda atılan kararlı bir adımdır. İstiklal mücadelesinin hedeflerinin ilkelerinin tespitinde belirleyici bir rol oynamıştır. Milletimizin özgürlük yolundaki azim ve kararlılığının tüm dünyaya duyuran Cumhuriyete uzanan yolun temel taşlarından biri olmuştur” dedi.

        ‘EMPERYALİST DEVLETLERİN OYUNU VE PLANLARINI BOZDU’

        Milli Mücadele’nin emperyalist devletlerin oyununu ve planlarını bozduğunu kaydeden Vali Mustafa Çiftçi ise şunları söyledi:

        “Her aşaması çok çetin mücadelelerle dolu olan ve şerefli mâzisiyle binlerce yıldır olduğu gibi, bugün de yolumuzu aydınlatan şanlı tarihimiz, göğsümüzü kabartan nice zaferlerle doludur. Etrafını çevreleyen ateş çemberinin zorluklarını kabul etmeyen aziz milletimiz, Milli Mücadele’yi başlatarak emperyalist devletlerin oyununu ve planlarını bozmuş, tüm dünyaya Türk’ün bağımsız ve hür yaşama irâdesini bir kez daha duyurmuştur. 1071’de Anadolu’yu yurt edinen, 1453’de İstanbul’u fethederek sevgili peygamberimizin övgüsüne mazhar olan milletimiz, 1919’da girdiği kurtuluş mücadelesiyle, yeniden dirilişin destanını yazmıştır. Bu destanın mukaddimesi de şu an burada, tarihi havasını teneffüs etmekten mutluluk duyduğumuz bu özel mekânda kaleme alınmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temelleri bu kadim şehirde atılmıştır. “Erzurum düşerse Anadolu düşer” diyen Sultan II. Abdulhamit Han’ın ifadesinde olduğu gibi Erzurum, serhat şehrimiz, her türlü badireye karşı Anadolu’nun sarsılmaz kalesi olma vasfını yüzyıllardır ayakta tutmaktadır.”

        KONGREYİ CANLANDIRDILAR

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisi, mehter takımının konser verdiği törende öğrenciler, günün önemini anlatan şiirler okundu. Törenin son bölümünde Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncuları 105 yıl önceki kongreyi canlandırdı. Kazım Karabekir Paşa’nın Mustafa Kemal Atatürk’ü karşılamasıyla başlayan temsili kongre, salondaki görüşmeyle devam etti. Erzurum Kongresi’nde alınan kararların açıklanmasıyla temsili canlandırmayı tamamlayan oyuncular davetlilerce alkışlandı.

        Tören sonunda Vali Mustafa Çiftçi ve katılımcılar tiyatro oyuncularıyla kongre binasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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