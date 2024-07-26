Bakan Tekin, Erzurum'da aşure dağıttı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Ulu Cami'de vatandaşlara aşure dağıttı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da kurum yöneticileriyle toplantı yaptı. Olgunlaşma Enstitüsü'nde basına kapalı gerçekleşen toplantıdan sonra cuma namazını Ulu Cami'de kılan Bakan Tekin, Vali Mustafa Çiftçi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile vatandaşlara aşure ikram etti. Cuma namazı sonrası camiden çıkanlar, aşure alabilmek için sıraya girdi. Cami önüne kurulan standa konulan kazanlardaki aşureyi karton kaplara doldurup veren Bakan Tekin, "Afiyet olsun" dileğinde bulundu.