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        Hatayspor, İstanbulspor'a 2-0 kaybetti

        – Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, hazırlık maçında karşılaştığı İstanbulspor'a 2-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 21:03 Güncelleme: 27.07.2024 - 21:05
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        Hatayspor, İstanbulspor'a 2-0 kaybetti
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        – Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, hazırlık maçında karşılaştığı İstanbulspor’a 2-0 mağlup oldu.

        Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Stadı’nda hazırlık kampının 4'üncü maçını oynayan Hatayspor, sahaya kalede Erce, savunmada Kamil, Burak, Cengiz, Cemali, orta alanda Pedro, Görkem, Armin, kanatlarda Fusnho, Joelson, forvette ise Stransberg 11’i ile çıktı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında 2 gol bulan rakip İstanbulspor sahadan 2-0 üstün ayrıldı. İlk 3 maçında sahadan 1-1’lik skorlarla ayrılan Hatayspor, böylece ilk mağlubiyetini almış oldu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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