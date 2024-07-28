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        Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 15 yabancı takımı ağırlayacak

        TSSTur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, Erzurum'u uluslararası arenada iyi tanıtıp, yabancı takımları kamp için getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 14:20 Güncelleme: 28.07.2024 - 14:25
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        Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 15 yabancı takımı ağırlayacak
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        TSSTur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, Erzurum’u uluslararası arenada iyi tanıtıp, yabancı takımları kamp için getirmeyi hedeflediklerini söyledi. İran, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Azerbaycan ve Özbekistan’dan anlaşmalı oldukları 15 takımın kamp için Erzurum’a geleceğini belirten Çeri, “Türkiye’de birçok yerde kamp yapılıyor. Şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla sadece Türk takımları gelmiş. Artık bu bölgenin uluslararası arenaya açılması lazım. Biz hem uluslararası turnuva düzenleyip hem de uluslararası takımları getireceğiz. Tek isteğimiz şehrin dinamiklerinin buna destek olması” dedi.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yüksek İrtifa Kamp Merkezi projesi kapsamında Palandöken Dağı’nın yaklaşık 2 bin metre rakımına kurulan antrenman sahaları, başta süper lig takımları olmak üzere Türkiye liglerindeki kulüplerin ilgisini çekiyor. Palandöken’deki sahaların yanı sıra Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yaptırılan sahalar her yıl yaz aylarında onlarca futbol takımına çalışma imkanı veriyor. Takımların yaz kampları için tercih ettikleri Palandöken’e bu yıl ilk defa TSS Tur firması, anlaşmalı olduğu yabancı kulüpleri kente getirdi. İran, Suudi Arabistan ve Kuveyt’ten üç takım kamp için Erzurum’u tercih etti. Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün destekleriyle Kazım Karabekir Stadyumu yanındaki antrenman sahalarını yenileyen firma yöneticileri, önümüzdeki günlerde Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, İran, Azerbaycan ve Özbekistan’dan 15 kulüp ile anlaşmalı oldukları 10 yerli futbol kulübünü de Erzurum’a getirmeye hazırlanıyor.

        "15 YABANCI TAKIMI GETİRMEYİ PLANLIYORUZ"

        Yaz kampları için Erzurum’un ideal bir merkez olduğunu belirten TSS Tur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, “Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında 25 yıldır futbol kampları organizasyonları yapıyoruz. Yaz kampları için Erzurum güzel bir destinasyon. İlk defa yabancı takımları ağırlamak için çalışma yapılıyor. Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, İran, Azerbaycan ve Özbekistan 15 futbol takımını getireceğiz. Yerli olarak 10 takımla anlaşmamız var. İstatistiklere baktığımız zaman geçen yıl 23 futbol takımı kamp yapmış Erzurum’da. Biz tek başımıza 25 futbol kulübünü ağırlayacağız” diye konuştu.

        "HAKETTİĞİ PAYI ALMASINI İSTİYORUZ"

        Yüksek İrtifa Kamp Merkezi için Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen başta olmak üzere kent yöneticilerine teşekkür eden Çeri, şunları söyledi:

        “Kamp merkeziyle iyi bir yol açmışlar. Biz de artık burada varız. Türkiye’de birçok yerde kamp yapılıyor. Bolu, Erciyes, Afyon, Kızılcahamam, Kartepe gibi yerler var. Erzurum’un da bundan hak ettiği payı almasını istiyoruz. Şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla buraya Türk takımları gelmiş. Artık bu bölgenin uluslararası arenaya açılması lazım. Hem uluslararası turnuva düzenleyip hem de uluslararası takımları getireceğiz. Tek isteğimiz şehrin dinamiklerinin buna destek olması. Bizim bir sinerji oluşturmamız lazım, basını, esnafı, sivil toplum kuruluşlarıyla. Çünkü kamp merkezinin şehre katkısı var. Erzurum’u uluslararası arenada daha iyi tanıtıp takımları buraya kampa getirme amacındayız. Bu konuda bize destek olan Gençlik ve Spor Müdürü Levent Çakmur ile ekibine de teşekkür ederiz.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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