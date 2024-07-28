Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 15 yabancı takımı ağırlayacak

TSSTur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, Erzurum’u uluslararası arenada iyi tanıtıp, yabancı takımları kamp için getirmeyi hedeflediklerini söyledi. İran, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Azerbaycan ve Özbekistan’dan anlaşmalı oldukları 15 takımın kamp için Erzurum’a geleceğini belirten Çeri, “Türkiye’de birçok yerde kamp yapılıyor. Şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla sadece Türk takımları gelmiş. Artık bu bölgenin uluslararası arenaya açılması lazım. Biz hem uluslararası turnuva düzenleyip hem de uluslararası takımları getireceğiz. Tek isteğimiz şehrin dinamiklerinin buna destek olması” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yüksek İrtifa Kamp Merkezi projesi kapsamında Palandöken Dağı’nın yaklaşık 2 bin metre rakımına kurulan antrenman sahaları, başta süper lig takımları olmak üzere Türkiye liglerindeki kulüplerin ilgisini çekiyor. Palandöken’deki sahaların yanı sıra Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yaptırılan sahalar her yıl yaz aylarında onlarca futbol takımına çalışma imkanı veriyor. Takımların yaz kampları için tercih ettikleri Palandöken’e bu yıl ilk defa TSS Tur firması, anlaşmalı olduğu yabancı kulüpleri kente getirdi. İran, Suudi Arabistan ve Kuveyt’ten üç takım kamp için Erzurum’u tercih etti. Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün destekleriyle Kazım Karabekir Stadyumu yanındaki antrenman sahalarını yenileyen firma yöneticileri, önümüzdeki günlerde Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, İran, Azerbaycan ve Özbekistan’dan 15 kulüp ile anlaşmalı oldukları 10 yerli futbol kulübünü de Erzurum’a getirmeye hazırlanıyor.

"15 YABANCI TAKIMI GETİRMEYİ PLANLIYORUZ" Yaz kampları için Erzurum’un ideal bir merkez olduğunu belirten TSS Tur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, “Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında 25 yıldır futbol kampları organizasyonları yapıyoruz. Yaz kampları için Erzurum güzel bir destinasyon. İlk defa yabancı takımları ağırlamak için çalışma yapılıyor. Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, İran, Azerbaycan ve Özbekistan 15 futbol takımını getireceğiz. Yerli olarak 10 takımla anlaşmamız var. İstatistiklere baktığımız zaman geçen yıl 23 futbol takımı kamp yapmış Erzurum’da. Biz tek başımıza 25 futbol kulübünü ağırlayacağız” diye konuştu.