Mecidiye Tabyası, ahıra döndü (2)
İŞLETMECİYEMUKAVEMET GÖSTERİLMİŞErzurum Valiliği, Mecidiye Tabyasıyla ilgili açıklama yaptı.
İŞLETMECİYEMUKAVEMET GÖSTERİLMİŞ
Erzurum Valiliği, Mecidiye Tabyasıyla ilgili açıklama yaptı. Olayın 2 Temmuz günü gerçekleştiğinin bildirildiği açıklamada, “Bazı sosyal medya mecralarında ve internet sitelerinde yayımlanan Aziziye Tabyası’nın içerisinde büyükbaş hayvanların otlatıldığına ilişkin haberlere konu olan hadise, 02 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşmiş ve olayın yaşandığı gün işletmeci tarafından olaya anında müdahale edilmiştir. Hayvan sahipleri ve çobanlar tarafından işletmeciye mukavemet gösterilmesi sonucu yaşanan tartışmanın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi üzerine ilgili personel derhal olay yerine intikal etmiş; hayvan sahipleri ve çobanlar tarafından kurum personeline de mukavemet gösterilmesi sonucunda olay yerine polis ekipleri davet edilmiştir. Polis ekiplerinin olaya hızlı ve etkin bir şekilde müdahalesiyle hayvan sahipleri hakkında gerekli yasal işlemler yapılmış ve hayvanlar, Milli Park sınırlarından tamamen tahliye edilmiştir” denildi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videoların güncel olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Söz konusu fotoğraf ve videoların olayın yaşandığı tarihten önce işletmeci tarafından şikâyet ve iddiasını ispat amacıyla çekilen ve polis merkezine intikal ettirilen fotoğraf ve videolar olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu olaya ilişkin adli makamlara gerekli bildirimler yapılmış olup, işletmeci tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş; ayrıca konuyla ilgili süreç Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz tarafından da takip edilmektedir.”
TAMİRAT YAPILIYOR
Nene Hatun Tarihi Milli Parkı’nın sınırları yakınında çok sayıda yerleşim yeri bulunduğu bildirilen açıklamada, “Milli Park sınırını çevreleyen ihataya zarar verilerek boşluklar oluşturulduğu ve hayvanların buradan Milli Park’a sokulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu ihatanın tamamlanması ve eksik yerlerin tamiratı için ihaleye çıkılmış olup, 22 Temmuz 2024 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır” denildi.
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