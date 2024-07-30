Erzurum'da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı (2)
HASTANEÖNÜNE AKIN ETTİLERKaza haberinin duyulması üzerine Oltu 112 çalışanları devlet hastanesinin önüne geldi.
HASTANEÖNÜNE AKIN ETTİLER
Kaza haberinin duyulması üzerine Oltu 112 çalışanları devlet hastanesinin önüne geldi. Arkadaşlarının vefat haberini duyan sağlık çalışanları büyük üzüntü yaşadı.
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