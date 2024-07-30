Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor

Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleşen antrenmanda 1’e 1, 2’ye 2, 3’e 3 hücum ve savunma çalışması yapıldı. Hazırlık kampında sona gelen Hatayspor’da lig öncesinde antrenman temposu düşerken futbolcular taktik ağırlıklı antrenmanlarla ligde ilk hafta oynanacak olan Galatasaray maçına hazırlanıyor.

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