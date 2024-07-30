Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.
Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleşen antrenmanda 1’e 1, 2’ye 2, 3’e 3 hücum ve savunma çalışması yapıldı. Hazırlık kampında sona gelen Hatayspor’da lig öncesinde antrenman temposu düşerken futbolcular taktik ağırlıklı antrenmanlarla ligde ilk hafta oynanacak olan Galatasaray maçına hazırlanıyor.
Kamp çerçevesinde hazırlıklar akşam antrenmanıyla sürecek.
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