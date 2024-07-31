Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da sağanak sele neden oldu, ev ve ahırları su bastı

        ERZURUM'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak 3 kırsal mahallede sele neden oldu, dere yatakları taştı, evler ve ahırlar zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 14:25 Güncelleme: 31.07.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da sağanak sele neden oldu, ev ve ahırları su bastı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM’un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak 3 kırsal mahallede sele neden oldu, dere yatakları taştı, evler ve ahırlar zarar gördü.

        Oltu ilçesinde saat 06.00 sıralarında etkili olan sağanak kırsal Nügürcük, Çatak ve Merakom mahallelerinde sele yol açtı. Sağanak, özellikle Çatak Mahallesi’nde büyük zarar neden oldu. Selde 4 ev kullanılamaz hale geldi, 15 ahır ve ekili alanlar zarar gördü. Çatak Mahallesi’nde samanlıklar, kilerler ve elektrik direkleri tahrip olurken, içme suyu hattı ile altyapı da büyük hasar gördü. Ayrıca, bazı vatandaşların çiftçi desteği ile aldığı mazotlar sel sularına kapıldı.

        Çatak Mahallesi’nde oturan Dağıstan Okçu, sel sonrası evlerindeki eşyaları kurtarmaya çalıştıklarını belirterek, “Sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak kısa sürede etkili oldu ve evlerimizi su bastı. Eşyalarımız çamurun içinde kaldı. Çok şükür can kaybımız yok. Büyük bir felaketti. Sel sularının çekilmesinden sonra eşyalarımızı çıkarıp temizlemeye çalıştık. Son bir ay içinde köyümüzde yaşanan üçüncü sel” diye konuştu.

        Yetkililer, hasar tespit çalışmalarına devam ederken, acil yardımların sağlanması için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        707 kuyumcuya eş zamanlı denetim
        707 kuyumcuya eş zamanlı denetim
        Lübnan karıştı, ABD İsrail'e destek verdi
        Lübnan karıştı, ABD İsrail'e destek verdi
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        Erzurum Teknik Üniversitesi'nin "TEKNOFEST 2024" çalışmaları meraklılarıyla...
        Erzurum Teknik Üniversitesi'nin "TEKNOFEST 2024" çalışmaları meraklılarıyla...
        Erzurum'da 100 bin metrekarelik "biyolojik göletin" yapımına başlandı
        Erzurum'da 100 bin metrekarelik "biyolojik göletin" yapımına başlandı
        Erzurum'daki yüksek irtifa kamp merkezi sezona hazırlanan 15 futbol takımın...
        Erzurum'daki yüksek irtifa kamp merkezi sezona hazırlanan 15 futbol takımın...
        THY, Erzurum ile İstanbul arasında ağustosta ek sefer gerçekleştirecek
        THY, Erzurum ile İstanbul arasında ağustosta ek sefer gerçekleştirecek
        Erzurum'da 2024'te 642 kamu yatırım projesi bulunuyor
        Erzurum'da 2024'te 642 kamu yatırım projesi bulunuyor
        Hatayspor, Erzurum'da sezon başı kampının son antrenmanını yaptı
        Hatayspor, Erzurum'da sezon başı kampının son antrenmanını yaptı