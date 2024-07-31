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        Hatayspor, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı

        Hatayspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hazem ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 18:33 Güncelleme: 31.07.2024 - 18:35
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        Hatayspor, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı
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        Hatayspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanan hazırlık maçında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hazem ile 1-1 berabere kaldı.

        Erzurum kampının son hazırlık maçında Hatayspor sahaya kalede Bekaj; savunmada Kamil, Kilama, Burak; orta alanda Cemali, Massanga, Hodzic; kanatlarda Funsho, Jonathan; forvette ise Strandberg 11’i ile çıktı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadelede Hatayspor’un golünü penaltıdan Carlos Strandberg kaydetti.

        Hatayspor, Erzurum kampını tamamladı. Bordo-beyazlı kulüp hazırlıklarını Mersin’deki tesislerinde sürdürecek.

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