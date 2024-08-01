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        Cinayet davasında görüntü incelemesini itiraz üzerine siber uzmanları yapacak

        ERZURUM'da kız arkadaşlarına laf attığı gerekçesiyle Ramazan Kanbur'u (34) karnından ve boynundan bıçaklayarak öldürdüğü belirtilen Yalçın Çakıloğlu'nun (21) tutuklu yargılandığı davada, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, özel bir kriminal laboratuvarda incelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 09:56 Güncelleme: 01.08.2024 - 10:00
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        Cinayet davasında görüntü incelemesini itiraz üzerine siber uzmanları yapacak
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        ERZURUM’da kız arkadaşlarına laf attığı gerekçesiyle Ramazan Kanbur’u (34) karnından ve boynundan bıçaklayarak öldürdüğü belirtilen Yalçın Çakıloğlu’nun (21) tutuklu yargılandığı davada, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, özel bir kriminal laboratuvarda incelendi. Hazırlanan rapora tutuklu sanığın avukatının itirazı üzerine mahkeme heyeti, görüntülerin Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzmanları tarafından incelemesine karar verdi. Yalçın Çakıloğlu’nun avukatı Serkan Tanas, daha önce hazırlanan raporda yapılan tespitlerin hatalı olduğu gerekçesiyle itirazda bulunduklarını belirterek, “Raporda tam kavga anında kimin yerde kimin ayakta olduğunu gösterir pozisyonların içerisinde müvekkil ve maktulün yerleri karıştırılarak sanki müvekkil maktulün üzerine çıkarak bir hamlede bulunmuşçasına bir tespit yapılmış” dedi.

        Olay, 21 Haziran 2023’te saat 22.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Zambak Sokak'ta meydana geldi. Yalçın Çakıloğlu, Faruk K. ve yanındaki kız arkadaşları G.D. (19), R.A. (20), Y.Ö. (16) ve H.Ç. (22) ile yolda yürürken yanlarından geçen Ramazan Kanbur iddiaya göre laf attı. Bunun üzerine çıkan tartışmada Yalçın Çakıloğlu, elindeki bıçakla Ramazan Kanbur'u karnından ve boynundan yaraladı. Kanbur, ambulansla götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından arkadaşı Faruk K. ile kaçan Yalçın Çakıloğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandıkları evde suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yalçın Çakıloğlu, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Faruk K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, kavgaya ilişkin görüntülerle ilgili özel bir kriminal laboratuvardan gönderilen tespit raporu görüşüldü. Laboratuvarın görüntülerle ilgili hazırladığı raporun hatalı olduğu iddiaları üzerine mahkeme heyeti görüntülerin bu kez Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ne gönderilmesine karar verdi.

        Mahkeme heyetinin kararını değerlendiren Yalçın Çakıloğlu’nun avukatı Serkan Tanas, “Müvekkilim Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmakta. Dosya içinde yer alan kamera kayıtlarında açık net bir şekilde görüldüğü üzere müvekkil yerdeyken maktulün kendisinin üzerine çıkarak kafa bölgesine doğru bir şey saplamak üzereyken, müvekkil kendini kurtarmak amacıyla bir hamle yaparak ayağa kalkıp kaçmaya başlıyor. Bu dosyanın içerisindeki yer alan kamera kayıtları deneyimli kişilerin bulunduğu bir kuruma gönderildi. Burada çözümlemeler yapıldı. Fakat acı verici olan şudur ki, yaklaşık 9 aylık bir sürecin sonunda elimize gelen raporda tam kavga anında kimin yerde kimin ayakta olduğunu gösterir pozisyonların içerisinde müvekkil ve maktulün yerleri karıştırılarak sanki müvekkil maktulün üzerine çıkarak hamlede bulunmuşçasına bir tespit yapılmış. Burada asıl can alıcı nokta şudur ki kriminal büronun yanlış bir teşhis ve tespitle dosyaya gönderdiği raporda müvekkil sanki maktulün üzerine çıkmış da onu öldürmeye çalışıyor gibi bir tespit yapılmıştır. Bu durumda müvekkilin müebbet hapis cezasına varan bir cezayı alma ihtimali vardır. Fakat gerçek olan olayın içerisinde ve tekrar değerlendirme yapılacak durumun içerisinde, aslında müvekkil yerde uzanır vaziyetteyken maktulün onu öldürebilir pozisyondan bahsediyoruz. Rapordaki yanlışlığın düzeltilmemesi durumunda ya da bu yanlışlığın devam ettirilmesi durumunda beraat ya da müebbet hapis cezası arasında kalan bir uçurum söz konusudur. Mahkeme heyeti bu tespitleri, bu itirazlarımızı dikkate alarak tekrardan bir rapor aldırmak üzere Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ne dosyayı gönderdi. Buradaki hassasiyet ve hukuka uygunluk durumu umarım eldeki kararın herkesin içine sinen ve vicdanlı bir karar olması vesilesine yol açacaktır” diye konuştu.

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