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        Haniye için Erzurum'da gıyabi cenaze namazı kılındı

        İRAN'ın Başkenti Tahran'da öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Erzurum'daki tüm camilerde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 15:06 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:10
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        Haniye için Erzurum'da gıyabi cenaze namazı kılındı
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        İRAN'ın Başkenti Tahran'da öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Erzurum'daki tüm camilerde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Hamas Siyasi Baro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürüldü. Solakzade Camisi'nde Palandöken İlçe Müftülük Şube Müdürü Mikail Polat'ın, İsmail Haniye için kıldırdığı cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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