Haniye için Erzurum'da gıyabi cenaze namazı kılındı
İRAN'ın Başkenti Tahran'da öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Erzurum'daki tüm camilerde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.
İRAN'ın Başkenti Tahran'da öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Erzurum'daki tüm camilerde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.
Hamas Siyasi Baro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürüldü. Solakzade Camisi'nde Palandöken İlçe Müftülük Şube Müdürü Mikail Polat'ın, İsmail Haniye için kıldırdığı cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı.
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