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        Palandöken'de Downhill Türkiye Şampiyonası düzenlendi

        Downhill Türkiye Şampiyonası kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 15:24 Güncelleme: 04.08.2024 - 15:30
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        Palandöken'de Downhill Türkiye Şampiyonası düzenlendi
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        Downhill Türkiye Şampiyonası kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de düzenlendi. 2.4 kilometre pedal çevirip zorlu parkurları geçen ve kurulan rampalardan atlayan bisikletli sporcular adrenalin dolu anlar yaşadı.

        Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken bisiklet sporuna gönül verenlere ev sahipliği yaptı. Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200'ün destekleriyle düzenlenen Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen 55 sporcu dün resmi antrenmanlarını tamamlayarak bugün düzenlenen yarışmalarda nefes kesti. Hazırlanan zorlu parkuru geçip rampalardan atlayarak adrenalin dolu anlar yaşayan sporcular izleyiciler tarafından alkışlandı. Sporcular 3 bin 176 rakımlı Palandöken'in 2 bin 800 metresinden 2 bin 400 rakımdaki gondol lift istasyonuna kadar olan yaklaşık 2.4 kilometrelik parkuru en iyi derece ile bitirebilmek kıyasıya mücadele etti.

        Downhill Türkiye Şampiyonası'nın resmi olarak ilk kez Türkiye'de ilk kez Palandöken'de düzenlendiğini söyleyen Dağ Bisikleti Teknik Kurul Üyesi ve Yarış Direktörü Mustafa Kocaman, "Spor severler Palandöken'de muhteşem bir yarışma izledi. Başlangıçtan sonuna kadar birçok zorlu parkur ve rampaları başarı ile geçen 44 sporcu adrenalin dolu anlar yaşadı. Yarışmaya Türkiye ve çeşitli ülkelerden toplam 75 sporcu müracaat etti ancak bunlardan 45'i yarışmaya hak kazandı. Tüm sporcular göstermiş oldukları performanstan dolayı tebrik ediyordum. Palandöken kışın olduğu gibi yazın da sporculara ev sahipliği yapıyor" diye konuştu.

        Downhill Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği Emir Melek Peker, ikinciliği Selçuk Çelik ve üçüncülüğü de Emir Altuğ Yurt elde etti. Dereceye girenlere düzenlenen törenle kupaları verildi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Bisikletli sporcuların yarışmak için beklemeleri

        -Yarış anı

        -Mustafa Kocaman ile röp

        -Sporcularla röp

        -Birinci gelen Emir Melek Peker ile röp

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