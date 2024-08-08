Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Tarihi eserlerde biyolojik bozulmaları önlemek için 'azot çadırı' tasarladılar

        TARİHİeserleri biyolojik bozulmadan arındırmak isteyen Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü çalışanları, 'azot çadırı' tasarladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:01 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi eserlerde biyolojik bozulmaları önlemek için 'azot çadırı' tasarladılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        TARİHİeserleri biyolojik bozulmadan arındırmak isteyen Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü çalışanları, ‘azot çadırı’ tasarladı. Atmosferik gaz uygulaması yapabilen çadırı, aldıkları destekle üreten görevliler; tekstil, ahşap, kağıt, deri gibi eserleri, azot uygulamasıyla biyolojik bozulmadan arındırıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü çalışanları, restorasyon için getirilen tarihi eserlerdeki biyolojik bozulmaları arındırmak amacıyla atmosferik gaz uygulamasının yapılabileceği 'azot çadırı' tasarladı. Tarihi eserlerin zarar görmeden arındırılmasını yapacak cihaz ve çadır tasarımını hazırlayan ekip, Atatürk Üniversitesi'nde görevli akademisyenler ve Teknokent Ar-Ge Proje Hocam ofisi ile ortak çalışma yürüttü. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'nden alınan destekle 2022 yılında üretimi tamamlanan azot çadırı, kurumda eserlerde uygulamaya başlandı. Dijital kontrol paneli ve içerisinde gazın basınç seviyesini, sıcaklığını takip ettikleri sensör ile kamera sistemi bulunan çadırda, biyolojik bozulma görülen tekstil, ahşap, kağıt, deri gibi eserler azot uygulamasıyla temizleniyor. Çadırda 21 gün süreyle tutulan eserler, hava tahliyesinin ardından eser çıkarılıyor. Dijital kontrol paneli ve taşınabilen çadırla sadece Erzurum değil, talep gelen illere de hizmet veren ekip, kendilerinin geliştirdiği yazılımla ata yadigarı eserleri uzaktan da arındırıyor.

        GAZ SIZDIRMAZ ÖZELLİK

        Cihazın tasarımını kurum çalışanları olarak kendilerinin tasarladığını belirten laboratuvar sanat tarihçisi ve restoratör Rabia Genç, "Biyolojik bozulma, eserleri geri dönülmez bir noktaya getirebiliyordu. Önceki çalışmalarımızda biyolojik arındırma konusunda istediğimiz sonucu alamıyorduk. Kurum çalışanları olarak bunu yapabileceğimiz tam bizim istediğimiz gibi cihazı tasarladık. Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ile Teknokent Ar-Ge Proje Hocam ofisinden cihazın yapımı konusunda destek aldık. Proje dijital kontrol panelinin yanı sıra çadırdan oluşuyor. Gaz sızdırmaz özelliği olan çadırın içinde gaz basıncını, sıcaklığı ve havayı ölçeceğimiz sensör ile eserin durumunu takip ettiğimiz kamera bulunuyor" dedi.

        'ESERLERE BÜYÜK ZARAR VERİYOR'

        Biyolojik bozulma hakkında bilgi veren Genç, azot çadırının kendileri için çok faydalı olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

        "Genel olarak organik eserlerde biyolojik bozulma görülüyor. Biyolojik bozulmalar restorasyon süresini de olumsuz etkiliyordu. Eserlere de çok ciddi zarar veriyor, yani dönülmez noktalara getiriyor. Biyolojik bozulması tamamen bitirme konusunda istediğimiz gibi sonuç alamıyorduk. Ama cihazla birlikte 21 gün süreyle azot uygulamasıyla eserleri arındırabiliyoruz. Şu anda biyolojik bozulma yaşanan herhangi bir organik eseri çadır içerisine konularak 21 gün süreyle azot uygulamasına tabi tutuyoruz. Daha sonrasında çıkardığımızda çok rahat bir şekilde biyolojik bozulmaları alabiliyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Maduro'dan WhatsApp'a "casusluk" suçlaması
        Maduro'dan WhatsApp'a "casusluk" suçlaması
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Etrafı çevrildi! Milas yangını kontol altında
        Etrafı çevrildi! Milas yangını kontol altında
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        Bambaşka birine dönüşen 10 kadın!
        Bambaşka birine dönüşen 10 kadın!
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Ünlü mankenin zor anları
        Ünlü mankenin zor anları
        Her yıl 2.4 milyar insan en az 2 hafta yüksek gece sıcaklığına maruz kalıyor
        Her yıl 2.4 milyar insan en az 2 hafta yüksek gece sıcaklığına maruz kalıyor
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Emekli yerine genç istihdamına öncelik
        Karadeniz ve Akdeniz için sağanak uyarısı
        Karadeniz ve Akdeniz için sağanak uyarısı
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox
        "Hayat amacım Trump'ın bir daha Beyaz Saray'a adım atmaması"
        "Hayat amacım Trump'ın bir daha Beyaz Saray'a adım atmaması"
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!

        Benzer Haberler

        Kıskançlık cinayetinde kan donduran ifadeler; küçük tanık, 'Ablam bana 'H....
        Kıskançlık cinayetinde kan donduran ifadeler; küçük tanık, 'Ablam bana 'H....
        Buğday tarlasındaki alevlere kazma, kürek, yangın tüpleriyle müdahale etti...
        Buğday tarlasındaki alevlere kazma, kürek, yangın tüpleriyle müdahale etti...
        Erzurum'da eşi ve kızını bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısın...
        Erzurum'da eşi ve kızını bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısın...
        Rizeli 87 yaşındaki gezgin arıcı, sağlığını mesleğine borçlu
        Rizeli 87 yaşındaki gezgin arıcı, sağlığını mesleğine borçlu
        Erzurum'da savunma amaçlı yapılan tarihi tabyalar korumaya alınıyor
        Erzurum'da savunma amaçlı yapılan tarihi tabyalar korumaya alınıyor
        ETSO ile İŞKUR istihdam garantili meslek protokolü imzaladı
        ETSO ile İŞKUR istihdam garantili meslek protokolü imzaladı