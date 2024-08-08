Tarihi eserlerde biyolojik bozulmaları önlemek için 'azot çadırı' tasarladılar

TARİHİeserleri biyolojik bozulmadan arındırmak isteyen Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü çalışanları, ‘azot çadırı’ tasarladı. Atmosferik gaz uygulaması yapabilen çadırı, aldıkları destekle üreten görevliler; tekstil, ahşap, kağıt, deri gibi eserleri, azot uygulamasıyla biyolojik bozulmadan arındırıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü çalışanları, restorasyon için getirilen tarihi eserlerdeki biyolojik bozulmaları arındırmak amacıyla atmosferik gaz uygulamasının yapılabileceği 'azot çadırı' tasarladı. Tarihi eserlerin zarar görmeden arındırılmasını yapacak cihaz ve çadır tasarımını hazırlayan ekip, Atatürk Üniversitesi'nde görevli akademisyenler ve Teknokent Ar-Ge Proje Hocam ofisi ile ortak çalışma yürüttü. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'nden alınan destekle 2022 yılında üretimi tamamlanan azot çadırı, kurumda eserlerde uygulamaya başlandı. Dijital kontrol paneli ve içerisinde gazın basınç seviyesini, sıcaklığını takip ettikleri sensör ile kamera sistemi bulunan çadırda, biyolojik bozulma görülen tekstil, ahşap, kağıt, deri gibi eserler azot uygulamasıyla temizleniyor. Çadırda 21 gün süreyle tutulan eserler, hava tahliyesinin ardından eser çıkarılıyor. Dijital kontrol paneli ve taşınabilen çadırla sadece Erzurum değil, talep gelen illere de hizmet veren ekip, kendilerinin geliştirdiği yazılımla ata yadigarı eserleri uzaktan da arındırıyor.

GAZ SIZDIRMAZ ÖZELLİK Cihazın tasarımını kurum çalışanları olarak kendilerinin tasarladığını belirten laboratuvar sanat tarihçisi ve restoratör Rabia Genç, "Biyolojik bozulma, eserleri geri dönülmez bir noktaya getirebiliyordu. Önceki çalışmalarımızda biyolojik arındırma konusunda istediğimiz sonucu alamıyorduk. Kurum çalışanları olarak bunu yapabileceğimiz tam bizim istediğimiz gibi cihazı tasarladık. Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ile Teknokent Ar-Ge Proje Hocam ofisinden cihazın yapımı konusunda destek aldık. Proje dijital kontrol panelinin yanı sıra çadırdan oluşuyor. Gaz sızdırmaz özelliği olan çadırın içinde gaz basıncını, sıcaklığı ve havayı ölçeceğimiz sensör ile eserin durumunu takip ettiğimiz kamera bulunuyor" dedi.