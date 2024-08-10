AFAD kurbağa adamı: Suyla dövüşmeyin, ölürsünüz

ERZURUM Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde 15 yıldan beri kurbağa adam olarak görev yapan Metin Yılmaz, havaların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle akarsu ve göletlere girenleri boğulmalara karşı uyardı. Dipleri çamurla kaplı olan akarsu ve göllerin yüzmek için tehlikeli olduğunu belirten Yılmaz, "Suya giren kişi girdiği su boyunu aşınca hemen panikliyor ve çırpınarak suyla dövüşmeye başlıyor. Tavsiyemiz suya girildiğinde ayağınız dibe değmiyorsa paniklemeden, suyla dövüşmeden kıyıya doğru kulaç atılması" dedi.

Sağanakların ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu'da suda boğulma vakalarında artış yaşanıyor. Başta Erzurum olmak üzere bölge illerinde akarsu, nehir ve göletlerde meydana gelen boğulma olaylarında arama kurtarma çalışması yapan Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü dalgıçları halkı uyardı. Akarsu, göl ve göletlerde görev yapmaları sebebiyle kendilerine 'kurbağa adam' da denilen AFAD Erzurum Müdürlüğü dalgıcı Metin Yılmaz, meydana gelebilecek vakalar için eğitim yaptıkları Tekederesi Göleti'nde, yapılması gerekenler konusunda tavsiyelerde bulundu. Bölgedeki akarsu ve göl diplerinin çakıl yerine çamurla kaplı olduğunu belirten Yılmaz, bu tür sulara girilmemesi gerektiğini bildirdi. Bilinmeyen sulara dair dikkat edilmesini tavsiye eden Yılmaz, "Bölgemizde özellikle çocuk ve gençler serinlemek için dere, akarsu, göl ve göletlere giriyor. Ancak, bölgemizdeki akarsu, göl ve göletlerin zeminleri genellikle çamur ve bataklıktır. Bu gibi yerlerde mümkünse suya girmeyin. Bataklık sizi dibe doğru çekerek, boğulmanıza zemin hazırlayacaktır. Anne ve babaların çocuklarına sahip çıkmalarını rica ediyoruz. Çocuklar suyu çok seviyor. Anne babalardan isteğimiz çocuklarına sahip çıkarak bu gibi yerlerde suya girmelerine izin vermemeleri yönündedir" diye konuştu.

SU BOYUNU AŞINCA Boğulmalarda en önemli etkenin panik ve suyla dövüş olduğunu ifade eden Yılmaz, şu tavsiyelerde bulundu: "Bölgedeki akarsu ve göllerimizin dibi taşlık değil, tamamen çamur. Yüzme bilen bir kişi bile girdiği suyun boyuna aşması halinde hemen panikliyor, çırpınmaya başlıyor. Bizim tabirimizle suyla dövüşüyor. Böyle olunca su onu içine çekip alabiliyor. Belki bir iki kulaç atsa kurtulacak ama panikleyip suyla dövüşünce kendini bir anda dipte buluyor. Maalesef üzücü sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Halbuki panik yapmadan, suyla dövüşmeden sakin kalabilse, su üzerinde küçük küçük hareketler yaparak 1-2 kulaç atabilseler kurtulacak. Bizim tavsiyemiz öncelikle bilinmeyen sulara girilmemesi. Eğer girildiyse paniklemeden suyla dövüşmeden kıyıya varmak için kulak atmaya çalışması faydalı olur. Ayrıca ister yetişkin isterse çocuk olsun, çok su tutan giysilerle suya girilmemelidir."