Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Çevik polisler arama kurtarma eğitiminde

        TÜRKİYE'deyaşanabilecek olası afet koşullarında ya da acil durumlarda AFAD ekipleri ile koordineli çalışacak olan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli gönüllü polisler, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte eğitmenlerin eşliğinde eğitimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 11:16 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çevik polisler arama kurtarma eğitiminde
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE'deyaşanabilecek olası afet koşullarında ya da acil durumlarda AFAD ekipleri ile koordineli çalışacak olan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli gönüllü polisler, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte eğitmenlerin eşliğinde eğitimlerini sürdürüyor.

        Deniz seviyesinden 1900 metre yükseklikteki Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) sahasında, uzman eğitmenler ile 1'i kadın 30 kişilik gönüllü Polis Arama Kurtarma (PAK) timi, enkaza güvenli yaklaşma, arama kurtarma usulleri, sesli ve ikazlı arama, malzeme tanıtım ile kullanma konularında öğrendikleri teorik bilgileri uygulayıp, olası afetlere müdahaleye hazırlanıyor.

        YAKICI SICAKTA ZORLU EĞİTİM

        Erzurum merkezde görev yapan çevik kuvvet polisleri, bir taraftan görevlerini yaparken bir taraftan da gönüllü olarak katıldıkları Polis Arama Kurtarma (PAK) timinde eğitimlerini sürdürüyor. Polisler, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte eğitmenlerin söylediklerini harfiyen yerine getirerek özveriyle çalışıyor. Gönüllü polisler, eğitim alanındaki ağır ekipmanları kaldırıp, tünel işçisi gibi enkaz alanındaki betonları keserek parçalıyor.

        '120 PERSONEL TAMAMEN GÖNÜLLÜ SEÇİLDİ'

        Erzurum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Polis Arama Kurtarma Birlik Amirliği’nde görevli Volkan Sab, emniyet teşkilatı olarak ülkede meydana gelebilecek afetlerde enkaz güvenlikleri ve enkaz arama kurtarma çalışmalarında görev almak amacıyla kurulan Polis Arama Kurtarma (PAK) biriminin gün geçtikte bir çığ gibi büyüdüğünü belirtti. Volkan Sab, "3 yıldır PAK'ta görev almaktayım. Buradaki eğitimde 120 Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli personele; sahaya giriş süreci, enkazlarda, kentsel aramada nasıl tavır sergileyeceğimizi, daha etkin nasıl çalışabileceğimizi eğitimlerle arkadaşlara gösterdik. Eğitime malzeme tanıtımlarıyla başladık. Kentsel arama kurtarmalarda bizim hangi malzemelere ihtiyaç duyduğumuzdan bahsettik. Enkaz alanlarında sergileyeceğimiz tavırlar, AFAD'la koordineli çalışmalara değindik. Tatbikatlarla arkadaşlara bilgi verdik. Ülkemizde yaşanabilecek her türlü afetlerde PAK, görev alacaktır. Bu eğitim sonrası Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubedeki görevlerimizi ifa ediyoruz. Arama kurtarma birliğine 120 personel tamamen gönüllü seçildi. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü personeline dönem dönem eğitimler verilerek, bu sayının daha da artırılması planlanıyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        ABD'den uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı
        ABD'den uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        Kıyafeti olay oldu
        Kıyafeti olay oldu
        Galatasaray limit bekliyor
        Galatasaray limit bekliyor
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Nükleer santralde yangın!
        Nükleer santralde yangın!
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu
        Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu

        Benzer Haberler

        Erzurum'da 2 mahallede etkili olan selde ev, ahır ve tarım arazileri zarar...
        Erzurum'da 2 mahallede etkili olan selde ev, ahır ve tarım arazileri zarar...
        Erzurum'da düzenlenen 1. Karakucak Güreş Festivali sona erdi
        Erzurum'da düzenlenen 1. Karakucak Güreş Festivali sona erdi
        Erzurum'da 1. Karakucak Güreş Festivali başladı
        Erzurum'da 1. Karakucak Güreş Festivali başladı
        Erzurum'da iki hafif ticari araç çarpıştı, 9 kişi yaralandı
        Erzurum'da iki hafif ticari araç çarpıştı, 9 kişi yaralandı
        Çifte Minareli Medrese yapısı ve sergilenen eserlerle ziyaretçilerin dikkat...
        Çifte Minareli Medrese yapısı ve sergilenen eserlerle ziyaretçilerin dikkat...
        Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı