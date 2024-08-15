Aranan hükümlü, atıyla kaçmak isterken dron takibiyle yakalandı

ERZURUM'da kesinleşmiş 14 yıl 11 gün cezasıyla aranan H.Ç., atıyla kaçmak isterken dron takibiyle yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Karaçoban İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Hakkında Patnos İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Nitelikli yağma' suçundan, Hınıs İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit' ve Patnos 1'inci Asliye Ceza Mahkemesince 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından araması bulunan H.Ç.'nin bulunduğu yer tespit edildi. Dron da kullanılan operasyonda H.Ç.’nin, atıyla arazide hareket halinde olduğu belirlendi. İzini kaybettirmek isteyen H.Ç., dron kamerasıyla takip edilerek yakalanıp, gözaltına alındı.