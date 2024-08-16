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        Sözde Kürt Kızılayı adı altında örgüte para topladıkları iddiasıyla 9 kişiye gözaltı

        ERZURUM'da, Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde Kürt Kızılayı adlı oluşumla terör örgütü adına para topladıkları öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 17:03 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:05
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        Sözde Kürt Kızılayı adı altında örgüte para topladıkları iddiasıyla 9 kişiye gözaltı
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        ERZURUM'da, Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde Kürt Kızılayı adlı oluşumla terör örgütü adına para topladıkları öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

        Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü adına Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde Kürt Kızılayı isimli dernek adına faaliyet yürüten, maddi yardım topladığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 6415 sayılı ‘terörizmin finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet’ suçundan işlem başlatıldı.

        SOSYAL MEDYADAN PROPAGAN YAPAN 4 KİŞİ DE GÖZALTINDA

        Öte yandan, sosyal medya paylaşım platformları üzerinden terör propagandası yapan şahıslara yönelik de operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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