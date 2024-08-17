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        2 bin 500 rakımlı gölde, 'kurbağa adam' eğitimi

        ERZURUM İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 2022 yılından beri kendi dalgıçlarını yetiştiriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 11:00 Güncelleme: 17.08.2024 - 11:05
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        2 bin 500 rakımlı gölde, 'kurbağa adam' eğitimi
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        ERZURUM İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 2022 yılından beri kendi dalgıçlarını yetiştiriyor. Bir süre önce 'balık adam' ünvanı alan 3 dalgıç, kent merkezinin çevresindeki göl, akarsu ve nehirlerinde gördükleri zorlu eğitimi tamamlayarak 'kurbağa adam' olacak.

        Doğal afetlerde önemli rol alan, başkalarının hayatını kurtarmak için çalışan AFAD ekipleri, eğitimlerini sürdürüyor. Erzurum AFAD bünyesinde görevli 3 dalgıca nehir, göl ve akarsu gibi iç sularda görev alabilmeleri için 'kurbağa adam' eğitimi veriliyor. Özel araçları ile deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Teke Deresi mevkisine giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Birliği dalgıçları eğitime alındı.

        Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde 15 yıldır dalgıç olarak görev yapan ve aynı zamanda eğitim veren Metin Yılmaz, 'balık adam'ların denizde, 'kurbağa adam'ların ise görüntüsü olmayan nehir, göl ve derelerde derin dalışlar yapabildiğini ifade etti. Yılmaz, "2015 yılından itibaren dalgıç olarak Erzurum AFAD'da görev yapıyorum. 2022 yılından itibaren ‘balık adam’ ve ‘kurbağa adam’ı kendimiz yetiştirerek 6 kişilik ekibi koruyoruz. Bir süre önce görmüş oldukları eğitimle 'balık adam' lisansına sahip 3 ekip arkadaşımıza Teke Deresi Sulama Göleti'nde eğitim veriyoruz. Bu eğitimi tamamladıktan sonra girecekleri sınavda başarılı oldukları takdirde 'kurbağa adam' belgesini alarak ülke geneli çıkabilecek görevlere katılacaklar. Bu yıl yağan sağanak nedeniyle seller oluştu. Muş, Elazığ, Erzurum gibi illerde 8 ayrı göreve katıldık. Suda kaybolan vatandaşlarımızı arayıp kısa sürede bulduk. ‘Balık adam’ ile ‘kurbağa adam’ arasındaki fark ise ‘balık’ denizlerde ‘kurbağa’ ise iç sularda görev alıyor" dedi.

        Erzurum AFAD İl Müdürlüğü'nde görevli dalgıçlardan Muhammet Enes Yılmaz ise "Teke Deresi Göleti’nde ekip amirlerimizle beraber arama kurtarma eğitimi alıyoruz. Burada dairesel arama kurtarma eğitimi göreceğiz. Bizler balık adamlarız, ‘kurbağa adam’ sertifikası almak için çalışma yapıyoruz. Sınavları geçersek ‘kurbağa adam’ olacağız. Bu iş öyle bir iş ki tek bir hata canımıza mal olabilir. Bu tamamen gönül işi. İnsan hayatı bizimler için çok önemli. Bir insanı canlı olarak kurtarabilirsek bizden daha mutlusu yok. Hiçbir şey bu mutluluğun önüne geçemez" diye konuştu.

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