Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Erzincan-Refahiye kara yolu Ekecik köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 04 AY 780 plakalı SUV tipi araç ile 34 AJA 267 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazeleri de sıkıştıkları araçtan çıkarılıp, morga götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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