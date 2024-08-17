Erzurumspor FK - MKE Ankaragücü: 1-0
STAT: Kazım KarabekirHAKEMLER: Ozan Ergün, Egemen Savran, Selim ŞenözERZURUMSPOR FK: Göktuğ Bakırbaş - Süleyman Koç (Dk.
STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Ozan Ergün, Egemen Savran, Selim Şenöz
ERZURUMSPOR FK: Göktuğ Bakırbaş - Süleyman Koç (Dk. 82 Yakup Kırtay), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Celal Hanalp, Özgür Sert (Dk. 46 Muhamet Yavaş), Crociata (Dk. 75 Tasev), Sefa Akgün (Dk. 82 Salih Sarıkaya), Roshi (Dk. 59 Furkan Özhan), Eren Tozlu
MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü - İsmail Çokçalış, Mert Çetin (Dk. 71 Hayrullah Bilazer), Mahmut Tekdemir, Abdurrahim Dursun (Dk. 84 Hasan Nazarov), Ali Kaan Güneren, Cem Türkmen (Dk. 46 Dadaşov), Efkan Bekiroğlu, Bassogog, Rodrigues, Bajic
GOL: Dk. 35 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)
SARI KARTLAR: Orhan Ovacıklı, Göktuğ Bakırbaş, Tasev, Celal Hanalp (Erzurumspor FK) - Mahmut Tekdemir, Rodrigues (MKE Ankaragücü)
1’inci Lig’in 2’nci haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup etti.
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