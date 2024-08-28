Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurumlu iş insanından, Narin'i sağ bulan ya da yerini bildirene 2 milyon lira ödül

        ERZURUMLU iş insanı Ferit Kaya (38), Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmaları süren Narin Güran'ı (8) bulan ya da yerini bildireni 2 milyon lira ile ödüllendireceğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 09:48 Güncelleme: 28.08.2024 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumlu iş insanından, Narin'i sağ bulan ya da yerini bildirene 2 milyon lira ödül
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUMLU iş insanı Ferit Kaya (38), Diyarbakır’da 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmaları süren Narin Güran'ı (8) bulan ya da yerini bildireni 2 milyon lira ile ödüllendireceğini söyledi.

        Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan Yüksel- Arif Güran çiftinin 6 çocuğundan tek kızı olan ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Narin'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Kaybolduğu ilk günden itibaren Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin'in bulunması için herkes dua edip, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşırken, evli ve 4 çocuk babası Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, küçük kızı sağ olarak bulan ya da yerini bildiren kişiye 2 milyon lira ödül vereceğini açıkladı.

        ‘TEK DUAM NARİN’İN SAĞ OLARAK BULUNMASI’

        Turizm ve inşaat sektöründe çalışmaları bulunan Ferit Kaya, şunları söyledi:

        "Diyarbakır'da kaybolan Narin'in sağ olarak bulunması için hepimiz dua ediyoruz. Ailenin bir röportajında kızlarının fidye için kaçırılmış olabileceğini duydum. Kaya ailesi olarak Güran ailesine maddi destekte bulunmak için Narin'i bulan ya da yerini bildiren kişiye 2 milyon lira ödül vermeye karar verdik. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Her çocuk yaşamayı ve mutlu olmayı hak ediyor. Çocukların yüzündeki tebessüm eksik olmasın diye yaklaşık 10 yıldır Erzurum'un özellikle benim doğup büyüdüğüm Karayazı ve çevre ilçelerindeki çocukların mutlu olması için her hafta 100'lük gruplar halinde minibüslerle Erzurum'a getiriyorum. Burada öğretmenleri ile tarihi yerleri gezip, canlarının istediklerini yiyip, tiyatro ve sinemadan sonra AVM’lerin oyun salonların saatlerce eğlenip akşamda evlerine götürüyoruz. Çocukların mutlu olması benim vazgeçilmezim. Şimdi tek duam Narin'in sağ olarak bulunması ve ailesi ile kaldığı yerden hayatına devam etmesi."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        Kundakçı tehdidini dekonta yazdı!
        Kundakçı tehdidini dekonta yazdı!
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Vazo kırıldı!
        Vazo kırıldı!
        O geçide ne olacak?
        O geçide ne olacak?
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Afrika Birliği: M çiçeği salgını sadece Afrika'nın değil tüm dünyanın sorunu
        Afrika Birliği: M çiçeği salgını sadece Afrika'nın değil tüm dünyanın sorunu
        10 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle öldürüldü!
        10 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle öldürüldü!
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        1 milyarlık mağlubiyet!
        1 milyarlık mağlubiyet!
        Husilerin Kızıldeniz'de vurduğu petrol tankerindeki yangın sürüyor
        Husilerin Kızıldeniz'de vurduğu petrol tankerindeki yangın sürüyor
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?
        İsviçre'de bulunan yöntem, asırlık çikolata üretiminde bir dönüm noktası mı olacak?
        İsviçre'de bulunan yöntem, asırlık çikolata üretiminde bir dönüm noktası mı olacak?
        Galatasaray'da 'Dev' hüsran!
        Galatasaray'da 'Dev' hüsran!
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Fransa'da hükümet hala kurulamadı
        Fransa'da hükümet hala kurulamadı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın

        Benzer Haberler

        Muhtar vefat edince görev 4 torunlu kadın azaya kaldı
        Muhtar vefat edince görev 4 torunlu kadın azaya kaldı
        Erzurum sanayicisi "yeşil enerji" ile maliyetlerini düşürüyor
        Erzurum sanayicisi "yeşil enerji" ile maliyetlerini düşürüyor
        Erzurum'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakala...
        Erzurum'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakala...
        Erzurum balının coğrafi işaret alması için çalışma yürütülüyor
        Erzurum balının coğrafi işaret alması için çalışma yürütülüyor
        Erzurum'da Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi
        Erzurum'da Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi
        Erzurum'da kapalı hale getirilen Mevlana Vadisindeki tenis kortu sezona haz...
        Erzurum'da kapalı hale getirilen Mevlana Vadisindeki tenis kortu sezona haz...