Erzurumlu iş insanından, Narin'i sağ bulan ya da yerini bildirene 2 milyon lira ödül

ERZURUMLU iş insanı Ferit Kaya (38), Diyarbakır’da 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmaları süren Narin Güran'ı (8) bulan ya da yerini bildireni 2 milyon lira ile ödüllendireceğini söyledi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan Yüksel- Arif Güran çiftinin 6 çocuğundan tek kızı olan ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Narin'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Kaybolduğu ilk günden itibaren Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin'in bulunması için herkes dua edip, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşırken, evli ve 4 çocuk babası Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, küçük kızı sağ olarak bulan ya da yerini bildiren kişiye 2 milyon lira ödül vereceğini açıkladı.