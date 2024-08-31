Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da çıkan yangında 2 ev 1 ahır ve 1 samanlık kül oldu

        ERZURUM'un Tortum ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 1 ahır ve 1 samanlık kül oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 20:51 Güncelleme: 31.08.2024 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da çıkan yangında 2 ev 1 ahır ve 1 samanlık kül oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM’un Tortum ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 1 ahır ve 1 samanlık kül oldu.

        Yangın, akşam saatlerinde Tortum ilçesine bağlı kırsal Şenyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek Neşet Aktepe ile Halil Akgüney’e ait evlere sıçradı. Mahalle sakinlerinin kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangına daha sonra olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Tortum Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Nerede ve nasıl başladığı henüz belirlenemeyen yangında 2 ev, 1 ahır ve 1 samanlık kül oldu.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail saldırılarının acı bilançosu
        İsrail saldırılarının acı bilançosu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        11 gündür aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu
        11 gündür aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu
        "İnönü'de iki fidan"
        "İnönü'de iki fidan"
        Yaz havasına sonbahar karıştı
        Yaz havasına sonbahar karıştı
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Öldüren havuz! 3 yılda 2'nci çocuk yaşamını yitirdi! Ruhsatsız çıktı
        Öldüren havuz! 3 yılda 2'nci çocuk yaşamını yitirdi! Ruhsatsız çıktı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        "Benim için eskilerde kaldı"
        "Benim için eskilerde kaldı"
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Erzurum'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık zarar gördü
        GÜNCELLEME - Erzurum'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık zarar gördü
        Erzurum'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık zarar gördü
        Erzurum'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık zarar gördü
        Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Erzurum'da at binerken metal tırmığın üzerine düşen kişi hayatını kaybetti
        Erzurum'da at binerken metal tırmığın üzerine düşen kişi hayatını kaybetti
        Erzurum'da düğün konvoylarına yönelik havadan ve karadan sıkı denetim
        Erzurum'da düğün konvoylarına yönelik havadan ve karadan sıkı denetim
        Değirmenler Höyük'te yapılan kazılarda 6 bin yıl eskiye dayanan yerleşim te...
        Değirmenler Höyük'te yapılan kazılarda 6 bin yıl eskiye dayanan yerleşim te...