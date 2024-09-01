Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        2 bin 300 rakımdaki gölette jet ski

        ERZURUM'un Palandöken ilçesinde 2 bin 300 metre rakımda sulama amaçlı yaptırılan Tekederesi Göleti, piknikçilere jet ski keyfi sunuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 09:51 Güncelleme: 01.09.2024 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 bin 300 rakımdaki gölette jet ski
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM'un Palandöken ilçesinde 2 bin 300 metre rakımda sulama amaçlı yaptırılan Tekederesi Göleti, piknikçilere jet ski keyfi sunuyor. Belediyeye ait sosyal tesislere hafta sonları pikniğe gelenler, jet skiyle gölette tur atıyor.

        Dünyanın önde gelen kayak merkezlerinden Konaklı Kayak Merkezi'nin hemen yakınında, kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Tekederesi Göleti, 1993 yılında DSİ tarafından sulama amaçlı yapıldı. Kırsal mahallelerin arazilerinin sulanmasında kullanılan gölet, daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildi. Belediye, göleti sosyal bir yaşam alanına dönüştürerek, piknik alanı olarak hizmete açtı. Kavak, çam ve değişik ağaç türleriyle kaplı gölet ve çevresi, Erzurumluların şehrin gürültüsünden uzaklaştıkları bir alan haline geldi. Hafta sonları onlarca Erzurumlunun piknik yaptığı gölette jet ski turları da düzenlenmeye başlandı. 2 bin 300 metre rakımdaki gölete gelen misafirler, belediyenin iştiraklerinden Ejder 3200 A.Ş.'nin görevlileri Uğurcan Karaca (29) ve Suat Uluç (24) tarafından alınan güvenlik önlemleri altında jet skiye biniyor. Ziyaretçiler, jet skilerle 5 ile 7 dakika süreyle tur atmanın keyfini yaşıyor.

        Üniversite sınavlarına hazırlandığını belirten Berivan İlter (20), ilk defa bindiği jet skiyle büyük heyecan yaşadığını söyledi. Genellikle deniz sahillerinde görülen jet ski turlarının Erzurum'da da olduğunu ifade eden Berivan İlter, "Uzağa gitmeye gerek yok. Bu heyecanı Erzurum'da da yaşayabilirsiniz" dedi.

        Afganistan'dan eğitim için Erzurum'a geldiğini ifade eden Marziye Mousavi (19) ise "Su jetini ilk defa denedim çok güzel ve heyecanlıydı. İlk defa bindim, korkmadım. Çünkü suyu ve denizi seviyorum" diye konuştu.

        Gölette arama-kurtarma görevlisi olarak çalıştığını belirten Suat Uluç, kışın kayakla yaz aylarında ise jet skiyle çalıştıklarını belirtti. Gölette jet skiye ilginin fazla olduğunu ifade eden Uluç, "Tekederesi Göleti’nde su jetinin yanı sıra 6 kişilik rafting botu ve 2'şer kişilik kano var. Su jetiyle birlikte bunlara da çok ilgi oluyor. Batıda sahillerde gördüğümüz su jetiyle gölette isteyenlere hizmet veriyoruz. Piknik için gelenler su jetine çok ilgi gösteriyor. Tekederesi Göleti’nin kışın ayrı, yazın ayrı bir güzelliği var" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Amcası azmettirdi! İstanbul'un göbeğinde kan davası cinayeti
        Amcası azmettirdi! İstanbul'un göbeğinde kan davası cinayeti
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Penaltılar için flaş yorum!
        Penaltılar için flaş yorum!
        Türkiye'nin yarısı yağmurlu! Meteoroloji'den bazı kentler için uyarı
        Türkiye'nin yarısı yağmurlu! Meteoroloji'den bazı kentler için uyarı
        TSK tarihinde bir ilk!
        TSK tarihinde bir ilk!
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"
        Sol Bamba hayatını kaybetti!
        Sol Bamba hayatını kaybetti!
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        "Pansuman"
        "Pansuman"
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        "İsrail'e pabuç bırakmayacağız"
        "İsrail'e pabuç bırakmayacağız"
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler

        Benzer Haberler

        2 bin 300 rakımdaki gölette jet ski / Ek fotoğraflar
        2 bin 300 rakımdaki gölette jet ski / Ek fotoğraflar
        Erzurum'da 2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı güvenlik güçlerine teslim ol...
        Erzurum'da 2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı güvenlik güçlerine teslim ol...
        Babası ve birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldürdü
        Babası ve birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldürdü
        Erzurum'da çıkan yangında 2 ev 1 ahır ve 1 samanlık kül oldu
        Erzurum'da çıkan yangında 2 ev 1 ahır ve 1 samanlık kül oldu
        GÜNCELLEME - Erzurum'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık zarar gördü
        GÜNCELLEME - Erzurum'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık zarar gördü
        Erzurum'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık zarar gördü
        Erzurum'da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık zarar gördü