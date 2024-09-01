2 bin 300 rakımdaki gölette jet ski / Ek fotoğraflar
Erzurum'unPalandöken ilçesinde 2 bin 300 metre rakımda sulama amaçlı yaptırılan Tekederesi Göleti, piknikçilere jet ski keyfi sunuyor.
Erzurum'unPalandöken ilçesinde 2 bin 300 metre rakımda sulama amaçlı yaptırılan Tekederesi Göleti, piknikçilere jet ski keyfi sunuyor. Belediye’ye ait sosyal tesislerde hafta sonları pikniğe gelenler, jet skiyle gölde tur atıyor. Fotoğraf: Salih TEKİN / Erzurum,
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