Erzurumspor FK - Yeni Malatyaspor: 3-0

1’inci Lig'in 4’üncü haftasında Erzurumspor FK, Kazım Karabekir Stadyumunda Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup etti. Erzurumspor kaptanı Mustafa Yumlu, bir zamanlar birlikte Trabzonspor forması giydiği Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba’nın fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde ‘Mekanın cennet olsun kardeşim’ yazılı tişörtle çıktı.

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