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        Erzurumspor FK - Yeni Malatyaspor: 3-0

        STAT:Kazım KarabekirHAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Haydan Avcı, Mahmut Gülle,ERZURUMSPOR FK: Göktuğ - Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup, Celal (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 21:20 Güncelleme: 01.09.2024 - 21:20
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        Erzurumspor FK - Yeni Malatyaspor: 3-0
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        STAT:Kazım Karabekir

        HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Haydan Avcı, Mahmut Gülle,

        ERZURUMSPOR FK: Göktuğ - Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup, Celal (Dk. 46 Cengizhan Bayrak), Salih (Dk.73 Süleyman Enes), Sefa (Dk. 73 Süleyman Koç), Crociata, Tasev, Roshi (Dk. 90+1 Mustafa Fettahoğlu), Eren Tozlu (Dk. 88 Serkan Köse)

        YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed - Atakan, Nuri Fatih (Dk. 77 Kerem), Mert Altıntaş (Dk. 66 Enes Savucu), Cengizhan Akgün, Alperen, Burak (Dk. 66 Emir Ulusoy), Erşan, Ferhat, Emircan, Berat

        SARI KARTLAR: Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK), Cengizhan Akgün (Yeni Malatyaspor)

        GOLLER: Dk. 31 Roshi, Dk. 76 Eren Tozlu, Dk. 87 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

        1’inci Lig'in 4’üncü haftasında Erzurumspor FK, Kazım Karabekir Stadyumunda Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup etti. Erzurumspor kaptanı Mustafa Yumlu, bir zamanlar birlikte Trabzonspor forması giydiği Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba’nın fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde ‘Mekanın cennet olsun kardeşim’ yazılı tişörtle çıktı.

        3’üncü dakikada sol kanattan ceza alanına giren Tasev, Eren Tozlu’ya pas çıkardı. Kaleci Abdulsamed, son anda topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

        5’inci dakikada Grociata’nın kullandığı köşe atışından uzak kale direğine doğru gelen topa Eren Tozlu kafayı vurdu, kaleci Abdulsamed son anda yumrukladı.

        12’nci dakikada Roshi’nin sağdan ortasına kale önündeki Eren Tozlu kafasıyla vurdu top defanstan döndü.

        16’ncı dakikada Grociata’nın sert şutunda kaleci Abdulsamed son anda uzanarak topu uzaklaştırdı.

        20’nci dakikada Sefa’nın ortasına Eren Tozlu kafayla vurdu fakat top Abdulsamed’te kaldı.

        31’inci dakikada Sefa’nın kullandığı korner atışına iyi yükselen Roshi, topu ağlara gönderdi: 1-0.

        40’ıncı dakikada Roshi’nin defans arkasına gönderdiği topla buluşan Eren Tozlu’nun şutu kaleciden geri döndü.

        Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        50’nci dakikada sağdan yapılan ortada Tasev, kale önünde topa dokunamadı.

        58’inci dakikada Sefa’nın sol çaprazdan sert şutunu Abdulsamed son anda yumrukladı.

        65’inci dakikada Grociata’nın yaklaşık 20 metreden sert şutunu Abdulsamed kornere çeldi.

        72’nci dakikada Sefa’nın kullandığı köşe atışı sonrası ceza alanı içinde yaşanan karambolde Eren Tozlu’nun dokunduğu topu Abdulsamed ayaklarıyla çıkardı.

        76’ncı dakikada Cengizhan Bayrak’ın sol çaprazdan sert şutunda ceza alanı içinde topla buluşan Eren Tozlu, takımının ikinci golünü attı: 2-0.

        87’nci dakikada Roshi’nin pasıyla ceza alanında buluşan Mustafa Yumlu, topu ağlara gönderdi: 3-0.

        Maç ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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