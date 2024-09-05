Kamyonla çarpışan kamyonet ikiye ayrıldı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Erzurum- İspir kara yolu Üçköse Mahallesi mevkinde meydana geldi. M.K.A. yönetimindeki 53 EF 483 plakalı kamyonet ile İ.K. yönetimindeki hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada ikiye bölünen kamyonetteki A.İ.A, B.S. ve M.B. hayatını kaybetti, sürücüler ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan M.K.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.