Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye ulaştırdı

ERZURUM’da özel halk otobüsü şoförü Murat Kamacı (48), fenalaşan kadın yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye ulaştırdı. O anlar araç içi kamerasına yansırken, Kamacı, “Kim olsa aynı şeyi yapardı” dedi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yakutiye ilçesindeki Atatürk Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Üniversite- Yunusemre Mahallesi seferini yapan 25 H 0125 plakalı G-1 hattı özel halk otobüsüne çocuğuyla binen kadın yolcu, kısa süre sonra rahatsızlanarak yere çöktü. Durumu fark eden yolculardan biri, fenalaşan kadına yerini verdi. Şoföre seslenen yolcular otobüste birinin bayıldığını söyledi. Aracı durduran şoför Murat Kamacı rahatsızlanan kadına önce su verdi daha sonra yolcuların da isteği üzerine otobüsü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sürdü. Özel halk otobüsünün güvenlik kameralarının da saniye saniye kaydettiği olayda, sağlık görevlileri tarafından sedyeye alınan kadın yolcuya acil serviste müdahale edildi. Hamile olduğu ve kalabalık nedeniyle baygınlık geçirdiği anlaşılan kadın, müdahalenin ardından taburcu edildi.

Daha önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışan ve 3 yıldır özel halk otobüsü şoförlüğü yapan 5 çocuk babası Murat Kamacı, “Araştırma hastanesine çalışıyoruz G-1 hattı, Kadın yolcu Araştırma Hastanesinde durağında bindi. Otobüste bayağı bir kalabalıktı. Yurtlar kısmına geldiğimizde arkadan sesler geldi. Yolcu bayıldı falan diye, ben de durdum. Gidip baktığımda bir bayan fenalık geçirmişti. Etrafını açın diye seslendim önce su verin dedim. Kadının hamile olduğu söylendi. Bağlı olduğumuz sevk idareyi arayıp bilgi verdim. Yolcularında isteği ile otobüsün güzergahı terk edip hastanesine döndüm. Acil kısmına gidip yolcuyu sedyeye indirdik. Bir şeyi yokmuş zaten baygınlık geçirmiş kalabalıktan dolayı. Bu zaten beklenmedik bir şey olduğu için insan ilk etapta heyecanlanıyor, panikliyor ama bizim camiada herkes yapar, Erzurumlu olarak da Türk insanı olarak da herkes yapar. Kahramanlık olarak kesinlikle değerlendirmiyorum ama artık insanlar ufak şeylerden bir şeyler görmek istiyorlar. Açız yani iyiliğe” diye konuştu.