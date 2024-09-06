Hindistan yolcu uçağı bomba ihbarı üzerine Erzurum'a zorunlu iniş yaptı

HİNDİSTAN- Almanya seferini yapan Air Vistara Havayolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı. 247 yolcu ve mürettebat tahliye edilirken bomba imha uzmanları uçakta arama yapıyor.

Hindistan’ın Mumbai kentinden Almanya’nın Frankfurt kentine gitmek için havalanan UK27 sefer sayılı Air Vistara Havayolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı. Havalimanın çok sayıda polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı, havalimanı personeli ve vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı, uçaktaki 247 yolcu ve mürettebat tahliye edildi. Uçağa giren bomba imha uzamları arama yaparken, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de çalışmaları yakından takip etti.