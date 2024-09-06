Hindistan yolcu uçağı bomba ihbarı üzerine Erzurum'a zorunlu iniş yaptı (2)

Hindistan-Almanya seferini yapan Air Vistara Havayolları’na ait yolcu uçağında yapılan bomba araması nedeniyle Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, uçaktaki bagajlarda aramaların sürdüğünü belirterek, bomba uzmanlarının tüm detayları gözden geçirdiğini söyledi.

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