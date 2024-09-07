Hindistan yolcu uçağı bomba ihbarı üzerine Erzurum'a zorunlu iniş yaptı (5)

BOMBAİHBARI ASILSIZ ÇIKTI

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan uçağında yapılan arama çalışmalarının sona erdiğini bildirdi. Havalimanında basın toplantısı düzenleyen Vali Çiftçi, “Hindistan'ın Mumbai şehrinden havalanan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı saat 16.30 sıralarında ilimizde zorunlu acil iniş yapmıştı. Uçağın havaalanına inmesiyle beraber, biz gerekli bütün tedbirleri almıştık. Hem AFAD müdürlüğümüz, emniyet müdürlüğümüz, UMKE ekiplerimiz, sağlık müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemiz, itfaiye ekiplerimizle beraber tüm tedbirleri almış bir şekilde uçağa karşıladık. Ardından bütün yolcular, toplamda 247 yolcu ve mürettebat güvenli bir şekilde uçaktan tahliye edildi. Bomba arama ekiplerimiz uçağın ilk önce içerisinde gerekli arama tarama çalışmalarını yürüttüler. Ardından da uçağın bagaj kısmındaki bütün yolculara ait bavullar, bagajlar indirildi. Onların da hem X-ray cihazından hem de arama köpeği marifetiyle arama çalışmaları tamamlandı. Saat 23.30 itibariyle bütün arama tarama çalışmalarını sonlandırmış olduk. Yaptığımız çalışmaların neticesinde bomba ihbarının asılsız olduğunu tespit ettik. Bunun neticesinde de ilimiz havaalanında uygulanan uçuş yasağı kaldırılmış oldu. Artık ilimize gelecek olan veya ilimizden gidecek olan bütün uçaklar rahatlıkla havalanabilecek durumda" diye konuştu.