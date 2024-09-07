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        Hindistan yolcu uçağı bomba ihbarı üzerine Erzurum'a zorunlu iniş yaptı (5)

        BOMBAİHBARI ASILSIZ ÇIKTIErzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan uçağında yapılan arama çalışmalarının sona erdiğini bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 01:20 Güncelleme: 07.09.2024 - 01:20
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        Hindistan yolcu uçağı bomba ihbarı üzerine Erzurum'a zorunlu iniş yaptı (5)
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        BOMBAİHBARI ASILSIZ ÇIKTI

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan uçağında yapılan arama çalışmalarının sona erdiğini bildirdi. Havalimanında basın toplantısı düzenleyen Vali Çiftçi, “Hindistan'ın Mumbai şehrinden havalanan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı saat 16.30 sıralarında ilimizde zorunlu acil iniş yapmıştı. Uçağın havaalanına inmesiyle beraber, biz gerekli bütün tedbirleri almıştık. Hem AFAD müdürlüğümüz, emniyet müdürlüğümüz, UMKE ekiplerimiz, sağlık müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemiz, itfaiye ekiplerimizle beraber tüm tedbirleri almış bir şekilde uçağa karşıladık. Ardından bütün yolcular, toplamda 247 yolcu ve mürettebat güvenli bir şekilde uçaktan tahliye edildi. Bomba arama ekiplerimiz uçağın ilk önce içerisinde gerekli arama tarama çalışmalarını yürüttüler. Ardından da uçağın bagaj kısmındaki bütün yolculara ait bavullar, bagajlar indirildi. Onların da hem X-ray cihazından hem de arama köpeği marifetiyle arama çalışmaları tamamlandı. Saat 23.30 itibariyle bütün arama tarama çalışmalarını sonlandırmış olduk. Yaptığımız çalışmaların neticesinde bomba ihbarının asılsız olduğunu tespit ettik. Bunun neticesinde de ilimiz havaalanında uygulanan uçuş yasağı kaldırılmış oldu. Artık ilimize gelecek olan veya ilimizden gidecek olan bütün uçaklar rahatlıkla havalanabilecek durumda" diye konuştu.

        HİNDİSTAN’DAN UÇAK GELECEK

        Hindistan uçağının havalimanında durduğunu belirten Vali Çiftçi, “Hindistan menşeili uçak şu anda hala havaalanımızda durmaya devam ediyor. Çünkü uluslararası uçuş kurallarına göre pilotların belli bir süre uçuş imkanları var. Onlar da bu süreyi tamamladıkları için şu anda istirahate çekilmiş durumdalar. Yolcular havaalanımızın dış hatlar terminalinde istirahat ediyorlar. Onların da bütün ihtiyaçları karşılanmış durumda. Yarın saat 07.25 gibi Hindistan'ın Mumbai şehrinden yeni bir uçak gelecek. O uçakla yolcular tekrar yollarına devam edecekler. Frankfurt'a devam edecekler" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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