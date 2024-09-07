Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Bomba ihbarı asılsız çıkan Hindistan uçağındaki yolcular, yeni bir uçakla Frankfurt'a uçtu (2)

        25SAAT SONRA UÇTULARHindistan-Almanya seferini yapan Air Vistara Havayolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine, dün saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 17:46 Güncelleme: 07.09.2024 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bomba ihbarı asılsız çıkan Hindistan uçağındaki yolcular, yeni bir uçakla Frankfurt'a uçtu (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        25SAAT SONRA UÇTULAR

        Hindistan-Almanya seferini yapan Air Vistara Havayolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine, dün saat 16.30'da Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Uçağın 234 yolcusunun Erzurum'daki bekleyişleri, Hindistan'dan gelen aynı firmaya ait başka bir uçakla, saat 16.30 sıralarında sona erdi. Yolcular, uçağa binerken görüntü alan basın mensuplarına el salladı. Yapılan son hazırlıkların ardından uçak, saat 17.30 sıralarında, Erzurum Havalimanı'ndan Almanya’nın Frankfurt kentine gitmek üzere havalandı. Bomba ihbarı yapılan diğer uçağın ise yarın sabah Erzurum'dan ayrılacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçları kime çekiyorsunuz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçları kime çekiyorsunuz?
        İklim aktivistleri müze girişini kapattı
        İklim aktivistleri müze girişini kapattı
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
        Kasımpaşa'dan çifte transfer!
        Kasımpaşa'dan çifte transfer!
        Yumurtaları bir buçuk yıl saklayabilir miyiz?
        Yumurtaları bir buçuk yıl saklayabilir miyiz?
        İtalya Kültür Bakanı istifa etti
        İtalya Kültür Bakanı istifa etti
        NASA'ya göre Dünya'nın sonu ne zaman gelecek?
        NASA'ya göre Dünya'nın sonu ne zaman gelecek?
        Ergin Ataman'dan Cedi Osman bombası!
        Ergin Ataman'dan Cedi Osman bombası!
        Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporu paylaşıldı
        Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporu paylaşıldı
        Yargıdan 800 bin liralık ilaç için 'SGK ödesin' kararı
        Yargıdan 800 bin liralık ilaç için 'SGK ödesin' kararı
        Eşyaları sergilenecek
        Eşyaları sergilenecek
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Merhaba...
        Merhaba...
        Karavanı Sırplar kurtardı
        Karavanı Sırplar kurtardı
        Bu köprüden geçmek cesaret ister!
        Bu köprüden geçmek cesaret ister!
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Tam 83 dakika
        Tam 83 dakika
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Erzurum'a "zorunlu iniş yapan" yolcular Hindistan'dan gelen...
        GÜNCELLEME 2 - Erzurum'a "zorunlu iniş yapan" yolcular Hindistan'dan gelen...
        Erzurum'da Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kalma 23 tabyanın sorumluluğu kurum ve S...
        Erzurum'da Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kalma 23 tabyanın sorumluluğu kurum ve S...
        Bomba ihbarı asılsız çıkan Hindistan uçağındaki yolcular, kalkış saatini be...
        Bomba ihbarı asılsız çıkan Hindistan uçağındaki yolcular, kalkış saatini be...
        Hindistan yolcu uçağı bomba ihbarı üzerine Erzurum'a zorunlu iniş yaptı (5)
        Hindistan yolcu uçağı bomba ihbarı üzerine Erzurum'a zorunlu iniş yaptı (5)
        Hindistan'dan Almanya'ya giderken Erzurum'a zorunlu iniş yapan yolcu uçağın...
        Hindistan'dan Almanya'ya giderken Erzurum'a zorunlu iniş yapan yolcu uçağın...
        Hindistan yolcu uçağı bomba ihbarı üzerine Erzurum'a zorunlu iniş yaptı (4)
        Hindistan yolcu uçağı bomba ihbarı üzerine Erzurum'a zorunlu iniş yaptı (4)