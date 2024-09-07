Bomba ihbarı asılsız çıkan Hindistan uçağındaki yolcular, yeni bir uçakla Frankfurt'a uçtu (2)
25SAAT SONRA UÇTULARHindistan-Almanya seferini yapan Air Vistara Havayolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine, dün saat 16.
25SAAT SONRA UÇTULAR
Hindistan-Almanya seferini yapan Air Vistara Havayolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine, dün saat 16.30'da Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Uçağın 234 yolcusunun Erzurum'daki bekleyişleri, Hindistan'dan gelen aynı firmaya ait başka bir uçakla, saat 16.30 sıralarında sona erdi. Yolcular, uçağa binerken görüntü alan basın mensuplarına el salladı. Yapılan son hazırlıkların ardından uçak, saat 17.30 sıralarında, Erzurum Havalimanı'ndan Almanya’nın Frankfurt kentine gitmek üzere havalandı. Bomba ihbarı yapılan diğer uçağın ise yarın sabah Erzurum'dan ayrılacağı bildirildi.
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