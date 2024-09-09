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        Tarihi mekanda ilk ders heyecanı

        ERZURUM'dayeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrenciler, 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nda çarpışmalara sahne olan Aziziye Tabyaları'nda ilk ders heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 15:19 Güncelleme: 09.09.2024 - 15:25
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        Tarihi mekanda ilk ders heyecanı
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        ERZURUM'dayeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrenciler, 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nda çarpışmalara sahne olan Aziziye Tabyaları'nda ilk ders heyecanı yaşadı.

        Erzurum'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile bin 365 okuldaki 176 bin 474 öğrenci, dersbaşı yaptı. Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları'nda eğitim gören öğrenciler de 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nda çarpışmalara sahne olan, Nene Hatun'un da mezarının bulunduğu Aziziye Tabyaları'nda, bugün ilk ders heyecanı yaşadı. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle tabyaların giriş noktasına kadar gelen öğrenciler, burada ellerinde Türk bayrakları ile yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Öğrenciler, daha sonra emekli fizik öğretmeni, araştırmacı yazar Abdurrahman Zeynal'ın tarihi anlatan 'Aşk-ı Vatan' dersini dinledi. Dersin ardından öğrenciler ile protokol üyeleri, Nene Hatun'un mezarını ziyaret edip, kırmızı karanfil bıraktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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