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        Ciritçi baba ve 3 oğlu

        ERZURUM'da, Yarımca Atlı Spor Kulübü'nü kuran Yaşar Yıldırım (50), oğulları Yılmaz (25) ile ikizleri Erdem ve Yunus Yıldırım (19) ile cirit müsabakalarında birlikte at koşturuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 09:53 Güncelleme: 16.09.2024 - 10:00
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        Ciritçi baba ve 3 oğlu
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        ERZURUM'da, Yarımca Atlı Spor Kulübü'nü kuran Yaşar Yıldırım (50), oğulları Yılmaz (25) ile ikizleri Erdem ve Yunus Yıldırım (19) ile cirit müsabakalarında birlikte at koşturuyor. Dört nala sürdükleri atlarıyla rakiplerine korku salan baba ve oğullarının tek hedefi, 4 yıl önce kurdukları kulübün her yıl başarıdan başarıya koşup şampiyon olması.

        Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen lig müsabakalarında tribünlerini dolduran izleyiciler büyük heyecan yaşıyor. Erzurum'da 40 yıl cirit oynadıktan sonra 2020 yılında Yarımca Atlı Spor Kulübü'nü kuran Yaşar Yıldırım (50), oğulları Yılmaz (25) ile 19 yaşındaki ikiz çocukları Erdem ve Yunus Yıldırım ile at koşturuyor. 7 kişinin yer aldığı cirit müsabakalarında baba ve oğulları kulübün başarısı için ter döküyor. Takımda 3 oğlunun yanında olmasının kendisine güç verdiğini söyleyen Yaşar Yıldırım, "Biz bu sporu köylerdeki amca, dayı ve babalarımızdan öğrendik. Ata sporu olduğu için de çok sevdik ve sahip çıktık. 35 yıldır cirit oynuyorum. Çocuklarım büyüyünce kulüp kurmaya karar verdim. Şu an oynanan lig maçlarında başarılı olmak için takımdaki oğullarım ve yakınlarım ile kıran kırana geçen maçlara çıkıyoruz. Çok iyi bir ekibiz. Hedefimiz her yıl başarılı olmak ve şampiyonluk kupasını kaldırmak" diye konuştu.

        Kardeşlerin en büyükleri olan ve ciridi rakibine bir ok gibi fırlatmasından dolayı 'nişancı' lakabı ile tanılan Yılmaz Yıldırım, ikiz kardeşleri, babası ve amcası ile atlı spor kulübünde cirit oynamanın muhteşem bir duygu olduğunu söyledi.

        Cirit sporunu babadan oğula sürdürdüklerini vurgulayan Erdem Yıldırım da "Ata sporu cirit Erzurum'da özellikle bizim gibi köylerde yaşayanların vazgeçemediği en önemli spor dallarından biridir. Cirit babadan oğula devreden bir sevdadır. Biz de bu geleneği sürdürüyoruz. Yıllardır cirit oynayan babamızın kurduğu kulübün başarılı olması için evlatları olarak tüm hünerlerimizi sergiliyoruz. Babamızdan, atlı ciritte erliğin, mertliğin ve sportmenliğin yaşadığını, her şeyden önce bir tarih yaşadığını öğrendik. Üç kardeş küçük yaşlardan beri at sırtında olduğumuz için ciritte çok başarılıyız" dedi.

        Takımda ağabeyi ve üç yeğeni ile yıllardır at koşturduğunu söyleyen Özdemir Yıldırım (45) ise "Kurulduğumuz yıl Erzurum il birincisi olup birinci lige yükseldik. Şu an oynadığımız grup maçlarında başarılı olursak Türkiye şampiyonluğuna katılmaya hak kazanacağız. Hedefimiz aile cirit takımı olan Yarımca Atlı Spor Kulübü'nü zirveye taşımak" diye konuştu.

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