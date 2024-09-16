O sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi

ERZURUM'da durağa yaklaşırken, kapısını erken açtığı minibüsten kadın yolcunun düşüp yaralanmasına neden olan, muayenesiz araç kullanma, yetersiz ehliyet, kaza yeri terk ve yetki belgesiz araç kullanmaktan ceza kesildikten bir gün sonra yine aynı araçla trafiğe çıkan M.E.K.’nin bu kez ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Olay, 11 Eylül'de saat 10.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Gez Mahallesi'nde meydana geldi. M.E.K., kullandığı yolcu minibüsüyle durağa yaklaşırken, kapısını açtı. Bu sırada Hacer Tuğra (53), araç tam durmadan minibüsten inmeye kalkışınca dengesini kaybedip düştü. Durağın arka kısmındaki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan kaza sonrası Tuğra, yerde kıvranırken, minibüs sürücüsü ise yoluna devam etti.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesi sonrası Hacer Tuğra, ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını izlerken, minibüs sürücüsü M.E.K. kaza yerine geldi. Polisin, "Neden kaza yerini terk ettin?" sorusuna M.E.K., "Biliyorsunuz bizde süre çok önemli. Yolcularımı hemen gidecekleri yere bırakıp, buraya geldim. Çok üzgünüm. Durağa yaklaştığım sırada kapıyı açtım ama hızlı değildim" diyerek kendini savundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, trafik polisi, sürücüye muayenesiz araç kullanma, yetersiz ehliyet, kaza yeri terk ve yetki belgesiz araç kullanmaktan ceza kesti.

Şoförün kazadan 1 gün sonra aynı araçla Yakutiye ilçesi Yunusemre güzergahında trafiğe çıktığı, yerel bir gazete muhabiri tarafından görüntülendi. İş yerine gitmek üzere bindiği minibüsün şoförünü tanıyan gazeteci, "Sizin trafikte olmanız doğru mu? Aracınız muayenesiz, ehliyetiniz yetersiz" diye sordu. M.E.K. ise "Doğru, ne olmuş ki" diye cevap verdi. Muhabirin sorularına sinirlenen şoför M.E.K, bir anda aracını hızla sürerek kırmızı ışıkta geçti. Kural tanımayan sürücünün tavrı kameralar tarafından kayıt altına alındı. EMNİYET HAREKETE GEÇTİ