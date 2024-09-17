Türkiye'nin çatısından organ bağışı çağrısında bulundu

ERZURUM Şehir Hastanesi’nde mutemet olarak çalışan Selçuk Taş (43), Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı’nın zirvesinde açtığı pankartla organ bağışına dikkat çekti.

Erzurum Şehir Hastanesi’nde mutemet olan, aynı zamanda dağ kayağı antrenörlüğü ve rehberlik yapan Selçuk Taş, kafileyle deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. 3 günlük tırmanışın ardından zirveye ulaşan Taş, burada üzerinde 'Organ Bağışı Hayat Kurtarır' yazılı pankartı açıp herkesi organ bağışında bulunmaya davet etti. Ağrı Dağı'nın 4 bin 500 metreden sonra başlayan buzullarında çektiği video ile çağrıda bulunan Taş, "Şu an 10 binlerce insan hayata tutunmak için sizin iyiliğinizi bekliyor, lütfen iyilik yapın. Organlarınızı bağışlayın ve hayat kurtarın" diye seslendi.