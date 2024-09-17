Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Türkiye'nin çatısından organ bağışı çağrısında bulundu

        ERZURUM Şehir Hastanesi'nde mutemet olarak çalışan Selçuk Taş (43), Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın zirvesinde açtığı pankartla organ bağışına dikkat çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 14:51 Güncelleme: 17.09.2024 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin çatısından organ bağışı çağrısında bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM Şehir Hastanesi’nde mutemet olarak çalışan Selçuk Taş (43), Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı’nın zirvesinde açtığı pankartla organ bağışına dikkat çekti.

        Erzurum Şehir Hastanesi’nde mutemet olan, aynı zamanda dağ kayağı antrenörlüğü ve rehberlik yapan Selçuk Taş, kafileyle deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. 3 günlük tırmanışın ardından zirveye ulaşan Taş, burada üzerinde 'Organ Bağışı Hayat Kurtarır' yazılı pankartı açıp herkesi organ bağışında bulunmaya davet etti. Ağrı Dağı'nın 4 bin 500 metreden sonra başlayan buzullarında çektiği video ile çağrıda bulunan Taş, "Şu an 10 binlerce insan hayata tutunmak için sizin iyiliğinizi bekliyor, lütfen iyilik yapın. Organlarınızı bağışlayın ve hayat kurtarın" diye seslendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi

        Benzer Haberler

        Erzurum'da hastane çalışanı Ağrı Dağı'nın zirvesinde organ bağışına dikkati...
        Erzurum'da hastane çalışanı Ağrı Dağı'nın zirvesinde organ bağışına dikkati...
        Erzurum'da sağanak etkili oldu
        Erzurum'da sağanak etkili oldu
        'Türk devletlerinde kadın ve çocuklara karşı işlenen suçların cezaları ağır...
        'Türk devletlerinde kadın ve çocuklara karşı işlenen suçların cezaları ağır...
        Erzurum'un eski yerleşim yerinde dönüşüm başlatıldı
        Erzurum'un eski yerleşim yerinde dönüşüm başlatıldı
        O sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        O sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Ciritçi baba ve 3 oğlu
        Ciritçi baba ve 3 oğlu