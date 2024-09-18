2 bin 300 rakımdaki gölet yakınında bulunan yaralı balıkçıl tedaviye alındı

ERZURUM'un Palandöken ilçesinde 2 bin 300 metre rakımdaki sulama amaçlı yaptırılan Tekederesi Göleti yakınında, yol kenarında kanadından yaralı bulunan gri balıkçıl, tedaviye alındı.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Tekederesi Göleti'nde görevli Büyükşehir Belediyesi şirketi Ejder 3200 A.Ş. personeli, yol kenarında yaralı kuş gördü. Gri balıkçıl olduğu belirlenen kuş, personel tarafından yakalanıp, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar 13'üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Belediye personelinden Suat Uluç, "Yaklaşık 3 gün önce yolda gri balıkçıl denilen bir kuş gördük. Uçamıyor, sürekli koşuyordu, zor da olsa yakaladık. Kanadında bir sorun vardı. Hafta sonu olduğu için 3 gün boyunca beklettik. Ona yemesi için balık tutuk. Suyun içine bırakıp getirdik önüne koyduk ama hiçbir şey yiyip, içmedi. Sivri gagasıyla bize vuruyordu. 1-2 gün sonra tecrübe kazandık. Suya da koyduk, balık avlayıp yesin, aç kalmasın su içsin diye ama hiçbir tepki yoktu. Gölden geri çıkıyordu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne ulaştık. İnşallah sağlığına kavuşur ve yeniden doğaya kavuşur" diye konuştu.