Erzurumspor FK – Esenler Erokspor: 2-0

STAT:Kazım Karabekir

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Emre Doğu

ERZURUMSPOR FK: Ataberk- Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Azubuike (Dk.63 Sefa Akgün), Grociata, Roshi (Dk.88 Gökhan Akkan), Celal (Dk.76 Giorbelidze),Tasev (Dk.47 Furkan Özhan), Teklic (Dk.88 Salih), Eren Tozlu

ESENLER EROKSPOR: Ekrem- Oğuz Ceylan (Dk.74 Catakovic), Nzaba, Metehan Mert, Sakıb, Mücahit Albayrak, Tugay (Dk.87 Alper Karaman), Laine (Dk.74 Ryan Jack), Pinchi (Dk.81 Silva), Faye, Fernandes (Dk.87 İdris Furat)

GOLLER: Dk.67 Roshi, Dk.86 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

SARI KARTLAR: Grociata, Orhan Ovacıklı, Ataberk, Eren Tozlu, (Erzurumspor FK), Oğuz Ceylan, Sakıb, Tugay, Metehan Mert, Ekrem (Esenler Erokspor)

1’inci Lig’in 6’ncı haftasında Erzurumspor FK, evinde Esenler Erokspor’u ikinci yarıda Roshi ve Eren Tozlu’nun attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Maç öncesinde Erzurumspor Kulüp Başkanı Ahmet Dal, 96 maçta rakip fileleri 38 kez havalandırarak Erzurumspor FK'nın en çok gol atan oyuncusu olan Eren Tozlu’ya plaket vererek tebrik etti.

5’inci dakikada Teklic’in Esenler Erokspor’un arkasına gönderdiği topla buluşan Tasev’in şutu, az farkla auta gitti.