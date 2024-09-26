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        Ailesinden izin alan kızlar, milli futbol takımı seçmelerine koştu

        KADIN futbolunda U15 Milli Takım Seçmeleri Erzurum'da başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 09:44 Güncelleme: 26.09.2024 - 09:50
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        Ailesinden izin alan kızlar, milli futbol takımı seçmelerine koştu
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        KADIN futbolunda U15 Milli Takım Seçmeleri Erzurum'da başladı. Başta Erzurum olmak üzere bölgedeki 8 ilden 100 sporcunun katıldığı seçmelerde çift kale maç yapan kızlar yeteneklerini sergiledi. Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Anne babalarının desteğini alan her kız çocuğu futbol oynamayı denemek istiyor. Bu da bizim için çok kıymetli. Önceden 'annem, babam izin vermez' diyen kız çocukları anne babasının teşvikiyle de şu an sahaya giriyorlar. Seçmelere ciddi anlamda bir ilgi var" dedi.

        Erzurum'da, Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası'nın yönetiminde yapılan seçmelere bölgedeki 8 ilden 100 sporcu katıldı. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki seçmelerde antrenörler kız sporculara yardımcı oldu. Seçmelere ilişkin bilgilendirilen kızlar, hazırlık çalışmasından sonra çift kale maç yaptı. Milli takım teknik heyetinin izleyerek sık sık not aldığı maçlarda kızlar, milli takıma seçilebilmek için yeteneklerini sergiledi.

        Seçmelere Erzincan'dan katıldığını belirten Eylül Togay (15), ailesinin futbol oynamasına destek verdiğini söyledi. Futbolu çok sevdiğini ifade eden Togay, "Özellikle annem bana futbol oynamam için destek oluyor. Kendime futbolda Messi'yi örnek aldım. Onun gibi olmak istiyorum" dedi.

        Çok sevdiği için futbolu tercih ettiğini söyleyen Nurbanu Yaprak (13) bu alanda kendini geliştirmek istediğini bildirdi. Futbolda sağ bek oynadığını ifade eden Esra Selçuk (13), milli takıma seçilmek için çalışacağını söyledi.

        HAYALİNİ KURDUĞUMUZ PROJE

        Yıllardır hayalini kurdukları projenin ilk ayağını Erzurum'da gerçekleştirdiklerini belirten Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, 8 ilden kız çocuklarının hayalini gerçekleştirdiklerini söyledi. Milli takım heyeti olarak Erzurum'da olduklarını belirten Kıragası, "Bütün seçmeleri takip edeceğiz. Yetenekli gördüğümüz kızlarımızı ekosistemimize dahil edeceğiz. Devamında da futbol oynamak isteyen kızlarımızı sistem içinde tutup gelişimlerini takip edeceğiz. Hedefimiz Türkiye'de ayak basmadığımız şehrimiz kalmasın. Tüm illere gidelim oradaki bütün kız çocuklarına 'Sen de futbol oynayabilirsin. Bak milli takım hocaları senin yanına, senin şehrine geldi. Seni destekliyoruz. Milli futbolcu ol ya da olma ama futbolcu olabilirsin. Futbol sayesinde hayatını kazanabilirsin. Futbol sayesinde çok iyi bir hayatı inşa edebilirsin' mesajını vermek istiyoruz" diye konuştu.

        Bu sezon seçmeler için 22 merkez belirlediklerini Erzurum'dan sonra Van ve Hakkari'ye gideceklerini anlatan Kıragası, daha sonra da diğer şehirleri ziyaret ederek kız çocuklarının potansiyelini göreceklerini bildirdi. Seçmelere kızlardan yoğun ilgi olduğunu ifade eden Kıragası, şunları söyledi:

        "Önceden '10-15 kız çocuğunu bulabilir miyiz, havuza ekleyebilir miyiz' dediğimiz noktada şu anda sahada 100 kız çocuğumuz var. Bu sadece bir başlangıç. Anne babalarının desteğini alan her kız çocuğu futbol oynamayı denemek istiyor. Bu da bizim için çok kıymetli. Önceden 'annem, babam izin vermez' diyen kız çocukları anne babasının teşvikiyle de şu an sahaya giriyorlar. Ciddi anlamda bir ilgi var. Bu ilginin önümüzdeki günlerde bu duyurular daha fazla yapıldıkça projemiz duyuruldukça daha da fazla olacağına inanıyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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