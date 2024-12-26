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        Eşi ve kızını bıçaklayarak öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        ERZURUM'da hemşire eşi Kadriye'yi (44) 22, kızı Asude Böçkün'ü (20) ise 14 bıçak darbesiyle öldüren Zülküf Böçkün (47), tutuklu yargılandığı davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 15:03 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:05
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        Eşi ve kızını bıçaklayarak öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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        ERZURUM'da hemşire eşi Kadriye’yi (44) 22, kızı Asude Böçkün’ü (20) ise 14 bıçak darbesiyle öldüren Zülküf Böçkün (47), tutuklu yargılandığı davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 14 Mart gecesi Zülküf Böçkün, eşi hemşire Kadriye (44) ile kızı Asude'yi (20) bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda 22 bıçak yarası olan Kadriye Böçkün ile 14 bıçak darbesi alan kızı Asude'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olaydan sonra kaçan Zülküf Böçkün, Çat ilçesi girişinde polis ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Böçkün tutuklandı.

        Zülküf Böçkün hakkında Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kadına ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eşe karşı kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zülküf Böçkün, davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada taraf avukatları salonda yerini alırken, sanık Böçkün ise tutuklu bulunduğu Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Sanık Zülküf Böçkün, duruşmada mahkemenin vereceği cezayı hak ettiğini söyledi. Avukatı İsmail Koç ise haksız tahrik indirimi talebinde bulundu. Kadriye Böçkün’ün ailesinin avukatı Leyla Yavilioğlu ise maktullerde çok sayıda öldürücü darbe olduğunu ve cinayetin tasarlanarak canavarca hisle işlendiğini ifade etti.

        Mahkeme heyeti, Zülküf Böçkün'ü 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürmek' ve 'Altsoy ve kadına karşı kasten öldürmek' suçlarından indirimsiz 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Böçkün'ün tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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