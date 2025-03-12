Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

ERZURUM'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü Atatürk Anıtı önündeki 3 bin 510 metrekare alana sahip havuz başında kutlandı.

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü törenlerle kutlandı. İlk tören Yakutiye ilçesindeki Atatürk Anıtı’nın bulunduğu havuz başında yapıldı. Törene, Vali Mustafa Çiftçi, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, askeri ve mülki erkan katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bugün karanlıklardan aydınlığa çıkıldığı günün 107'nci yıl dönümü. Bugün, Dadaşların şahlandığı ve ordu-millet bütünleşmesinin en iyi örneklerini sergileyerek; zulme, esarete ve yok olmaya karşı koydukları günün yıl dönümü. Yine bugün, vatanımıza göz diken, el uzatan tüm düşmanların, hainlerin ve zalimlerin bu mukaddes beldeden silinip süpürüldüğü günün yıl dönümüdür. 12 Mart, Dadaşlar diyarı, yiğitler ovası Erzurum'un kurtuluş günü olduğu gibi aynı zamanda bu kadim Türk-İslam beldesinin şahlanış günüdür. Hepimize kutlu olsun. 12 Mart, Erzurum için tarihin bin bir facialarını örten bir teselli ve saadet günüdür. 12 Mart aslında sadece Erzurum'un Ermeni çetelerinden kurtuluşu değil, Türkiye'nin emperyalist devletlerin işgallerinden de kurtuluşunun müjdecisidir" diye konuştu.

Öğrenciler tarafından şiirler okunan törende bar ekibi gösteri yaptı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, günün anısına kısa bir konser verdi. Havuz başındaki törenin ardından protokol, Karskapı Şehitliği ile polis şehitliğini ziyaret ederek dua etti, mezarlara çiçek bıraktı.