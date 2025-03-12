Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

        ERZURUM'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü Atatürk Anıtı önündeki 3 bin 510 metrekare alana sahip havuz başında kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 13:18 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
        ABONE OL

        ERZURUM'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü Atatürk Anıtı önündeki 3 bin 510 metrekare alana sahip havuz başında kutlandı.

        Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü törenlerle kutlandı. İlk tören Yakutiye ilçesindeki Atatürk Anıtı’nın bulunduğu havuz başında yapıldı. Törene, Vali Mustafa Çiftçi, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, askeri ve mülki erkan katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bugün karanlıklardan aydınlığa çıkıldığı günün 107'nci yıl dönümü. Bugün, Dadaşların şahlandığı ve ordu-millet bütünleşmesinin en iyi örneklerini sergileyerek; zulme, esarete ve yok olmaya karşı koydukları günün yıl dönümü. Yine bugün, vatanımıza göz diken, el uzatan tüm düşmanların, hainlerin ve zalimlerin bu mukaddes beldeden silinip süpürüldüğü günün yıl dönümüdür. 12 Mart, Dadaşlar diyarı, yiğitler ovası Erzurum'un kurtuluş günü olduğu gibi aynı zamanda bu kadim Türk-İslam beldesinin şahlanış günüdür. Hepimize kutlu olsun. 12 Mart, Erzurum için tarihin bin bir facialarını örten bir teselli ve saadet günüdür. 12 Mart aslında sadece Erzurum'un Ermeni çetelerinden kurtuluşu değil, Türkiye'nin emperyalist devletlerin işgallerinden de kurtuluşunun müjdecisidir" diye konuştu.

        Öğrenciler tarafından şiirler okunan törende bar ekibi gösteri yaptı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, günün anısına kısa bir konser verdi. Havuz başındaki törenin ardından protokol, Karskapı Şehitliği ile polis şehitliğini ziyaret ederek dua etti, mezarlara çiçek bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Otobüs ve uçağa bayram zammı
        Otobüs ve uçağa bayram zammı
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Bölüm finali gündem oldu
        Bölüm finali gündem oldu

        Benzer Haberler

        Palandöken'de iftar sonrası gece kayağının keyfini çıkarıyorlar
        Palandöken'de iftar sonrası gece kayağının keyfini çıkarıyorlar
        Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı
        Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı
        Üniversiteli kızlar otomobil tutkularını teknik eğitimle mesleğe dönüştürme...
        Üniversiteli kızlar otomobil tutkularını teknik eğitimle mesleğe dönüştürme...
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da polisler öğrencileri terör propagandasına karşı bilinçlendiriyor
        Erzurum'da polisler öğrencileri terör propagandasına karşı bilinçlendiriyor
        Erzurum'da "Aile Yılı" kapsamında çalışan kadınlar sinemada moral depoladı
        Erzurum'da "Aile Yılı" kapsamında çalışan kadınlar sinemada moral depoladı