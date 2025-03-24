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        Palandöken'de nevruz bereketi

        PALANDÖKEN Kayak Merkezi'nde otellerdeki doluluk oranı, İranlı turistlerin 2 haftalık nevruz tatiliyle birlikte yüzde 60'lara ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 09:30 Güncelleme: 24.03.2025 - 09:35
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        Palandöken'de nevruz bereketi
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        PALANDÖKEN Kayak Merkezi'nde otellerdeki doluluk oranı, İranlı turistlerin 2 haftalık nevruz tatiliyle birlikte yüzde 60'lara ulaştı. Gündüz kayak yapan, geceleri de otellerin diskolarında eğlenen İranlı turistler, doyasıya tatilin keyfini çıkarıyor.

        Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezi Palandöken'e, İran'dan tatile gelenlerin sayısı her geçen yıl artıyor. Palandöken'e uçak, otobüs ya da özel araçları ile gruplar halinde gelen İranlıların çoğunluğu Türkçe bildikleri için yabancılık çekmiyor. En uzunu 14 kilometre olmak üzere 20'nin üzerinde pisti bulunan ve aynı anda binlerce kişinin kayak yapabildiği Palandöken'e gelen İranlı kadınlar ise şıklıkta birbirleriyle yarışıyor.

        Eşi ve çocuğu ile birlikte son 25 yıldır Nevruz Bayramı tatilini Palandöken'de geçirdiklerini söyleyen Ensi Rasi, "Burası bizim ikinci vatanımız gibi. Örf ve adetlerimiz birbirine çok yakın. Burada kendimizi hiç yabancı hissetmiyoruz. Türkçe bilmemiz nedeniyle yabancılık çekmiyoruz. Baharın gelişini muhteşem pistleri olan Palandöken'de kayak yaparak kutluyoruz. Muhteşem bir kar var. Sanki kış bitmeyecekmiş gibi" diye konuştu.

        Türkiye'nin yaz ve kış turizm cenneti olduğunu belirten İranlı Fateme Selmanzade, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da buradayız. 21 Mart, bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilir. Nevruz Bayramı tatili nedeniyle ülkemize yakın olan Erzurum'u tercih etmemizin en büyük nedeni burada kendimizi ev sahibi gibi görüyoruz. Çok güzel bir kar var ve yine muhteşem bir tatil yaşıyoruz" dedi.

        Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından ‘2025 Yılı Avrupa Kış Sporları Başkenti’ ilan edilen Erzurum’un, 2011 Universiad Kış Oyunları, Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) ve birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını belirten bir otelin genel müdürü Ali Güney, "Sezon, İranlı turistlerin Nevruz Bayramı tatili ile devam ediyor. Kayağa doymayanları Palandöken'e bekliyoruz. Pistlerde 1,5 metreye varan kar nedeniyle nisanın ortalarına kadar rahatlıkla kayak yapılır" diye konuştu.

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