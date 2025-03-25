Bakan Bayraktar: Petrol, gaz arama ve üretiminde yeni adımlar atacağız

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzurum’da katıldığı iftar programında petrol, gaz arama ve üretiminde yeni adımlar atacaklarını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaret ve iftar programına katılmak üzere Erzurum’a geldi. Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzalayan Bakan Bayraktar, Vali Mustafa Çiftçi’den şehrin sorunlarına yönelik brifing aldı. Bakan Bayraktar, Atatürk Üniversitesi kampüs alanı içindeki Darülfünun Camisi’nde düzenlenen çocuklarla cami şenliğine katıldı. Bakan Bayraktar, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Sekmen ve Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar’la çocuklara horoz şekeri, pamuk şekeri ve çeşitli hediyeler verdi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde Başkan Mehmet Sekmen’den çalışmaları hakkında bilgi alan Bayraktar, AK Parti İl Teşkilatını ziyaret ederek partililerle görüştü.

'TÜRKİYE ÜÇ KONUDA KENDİ KENDİNE YETEN ÜLKE OLMAK ZORUNDA'

Palandöken Kayak Merkezi’ndeki Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kafe25’te düzenlenen iftar yemeğine katılan Bakan Bayraktar, Türkiye’nin son 22 yılda 230 milyar dolarlık bir ekonomiden 1.3 trilyon dolarlık bir ekonomiye geldiğini söyledi. Büyüyen Türkiye’nin ihtiyaçlarının arttığını ifade eden Bayraktar, “Enerjiye olan talep her geçen gün artıyor. Şimdi 2002’de Erzurum'un elektrik tüketimine baktım bir de bugüne baktım. Arada ciddi bir artış. Doğalgaz zaten o gün hiç yoktu. Doğalgaz 2004’te Erzurum’a geldi. Hamdolsun 20 ilçede doğalgaz var. Daha gidecek yerimiz var. Doğalgaz tüketimimiz de artıyor. Dolayısıyla biz ülkemizin ekonomisini bu kadar büyütürken şimdi çok önemli bir dönüşümün kavşağındayız. Bu dönüşümde Türkiye'nin aslında özellikle ekonomik bağımsızlığını kazanma mücadelesi, o aşamada. Şunu kastediyorum. Türkiye üç konuda kesinlikle kendi kendine yeten bir ülke olmak zorunda. Bunlardan bir tanesi milli güvenlik meselesi olan savunma sanayimizi oluşturuyor. Yani Türkiye hiç kimseye muhtaç olmadan kendi güvenliğini sağlayabilme noktasında olması lazım. Hamdolsun hepiniz yakinen takip ediyorsunuz. Türkiye savunma sanayinde çok büyük bir hamle yaptı. Şu anda neredeyse yüzde 80’lerde olan dışa bağımlılığını yüzde 20’lere kadar düşürdü. Türkiye çok önemli bir savunma sanayi ihracatçısı konumuna geldi. Bu tabii ki ülkemiz için hem ekonomik anlamda bir güç hem de milli güvenlik anlamında çok önemli bir güç. Bir başka husus Türkiye’nin gıda güvenliği meselesi. Yani aslında biz bir tarım ülkesiyiz. Erzurum’dayız. Erzurum bir tarım kenti. Türkiye’nin gıda güvenliğini ve kendine yetebiliyor olmasını sağlıklı, sürdürülebilir uzun vadeli bir şekilde sağlaması önem arz ediyor. Yani güvende olacağız, gıda arzında sıkıntımız olmayacak. Elbette gıdaya erişimde bir sıkıntı yaşamıyoruz ama fiyatlarında düşük olması erişilebilir olması, vatandaşlarımızın gıdadan kaynaklı bir sıkıntı yaşamaması önemli. Üçüncü konu benim alanım. O da enerji güvenliği. Türkiye talebi bu kadar artarken enerjiye olan ihtiyacını da mutlak suretle dışa bağımlı olarak değil, dışarıdan ithal ederek değil, kendi imkan ve kabiliyetleriyle sağlaması lazım. Tabii bu kolay yapılabilir bir şey değil. Türkiye petrolünün neredeyse yüzde 90’ının doğalgazın neredeyse tamamına yakınını kısa bir süre öncesine kadar dışarıdan ithalatla karşılıyordu. O anlamda Erzurum'un özel bir yeri var. Türkiye'nin arz güvenliğine önemli bir katkısı var. Çünkü üç tane çok önemli proje Erzurum'dan geçiyor. Birisi TANAP. Doğalgaz boru hattı. TANAP, Türkiye için ve Avrupa’nın arz güvenliği için önemli. Bir diğer proje Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı projesi. Yine Erzurum'dan geçiyor. Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı projesi ülkemizin doğal gaz arzı için fevkalade önemli. Ama ithal kaynaklarla Türkiye'ye enerji sağlamanın ötesinde şimdi Türkiye özellikle son on yılda enerjide de bağımsızlık yolunda büyük bir hamle ortaya koyuyor” diye konuştu.

MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKALARI Milli Enerji ve Maden Politikası Stratejisi’nin önemini anlatan Bayraktar, şunları söyledi: “Türkiye artık Karadeniz'de kendi gemileriyle, kendi mühendisleriyle, kendi jeologlarıyla kendi petrol ve doğalgaz mühendisleriyle doğalgaz arar arayabilecek bir ülke haline geldi. Türkiye bugün geçmişte terörden dolayı girilemeyen, girilemez diye konuşulan ve terörle mücadele edilen Gabar'da, Şırnak'ta petrolü, Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretir hale geldi. Bunlar son dönemde yaptığımız hamlelerin yavaş yavaş neticeleri. Bugün Sakarya Gaz Sahası adını verdiğimiz alanda Türkiye'de üç milyon eve yetecek kadar doğalgaz üretiyoruz. Gabar'da bugün 80 bin varil günlük üretime ulaştık. İnşallah cuma günü Gabar'dayız. Orada üretimi arttırmakla alakalı yeniden çalışmaları arkadaşlarımızla birlikte inceleyeceğiz. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Bu gittiğimiz yol, bu varmak istediğimiz yol, Türkiye Yüzyılı diye Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon işte Türkiye'yi bu sadece üç alanda, bu üç hayati alanda gıda olmadan yaşamak mümkün mü? Enerjisiz bir şey düşünebiliyor musunuz? Elektrik olmadan, doğalgaz olmadan, akaryakıt olmadan ekonomiden bahsetmek, hayatın olağan akışının devam etmesi söz konusu değil. Dolayısıyla bunları güvence altına almış, buralarda kendi kendine yeten dışa bağımlılığını bitirmiş bir Türkiye, milli güvenliğini güçlü savunma sanayiyle kuvvetli hale getirmiş bir Türkiye Allah'ın izniyle 1.3 trilyon dolar değil, inşallah 2.3 trilyon, inşallah 3.3 trilyon dolarlık dünyanın en büyük 5-10 ekonomisi arasına çok yakın bir zamanda girecektir. Bu yolda gidiyoruz. Bize bundan önce olduğu gibi bu aşamada ve sonra da engel olmak isteyenler çıkacaktır. Ama ben şuna inanıyorum. Erzurum özellikle son dönemde ama başından beri bize, sayın Cumhurbaşkanımıza büyük bir teveccüh gösterdiyse hem 14-28 Mayıs hem belediye seçimlerinde büyük bir ekseriyetle bu yetkiyi bize verdiyse ben inanıyorum ki sizlerin ve milletimizin dualarıyla mutlaka hedefimize varacağız. Bu hedeflere vardığımızda Türkiye genç nüfusuna istihdam sağlayabilen en önemli iş, gençlerimize iş imkanı sağlayabilmemiz. Sanayimizin büyümesi.”