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        Okulda kavga ihbara giden polislere öğrencilerden pastalı sürpriz

        ERZURUM'da özel bir kolejin öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla 'sahte ihbar'da bulunarak çağırdıkları polisler için pasta kesti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 18:25 Güncelleme: 10.04.2025 - 18:25
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        Okulda kavga ihbara giden polislere öğrencilerden pastalı sürpriz
        ABONE OL

        ERZURUM'da özel bir kolejin öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla 'sahte ihbar'da bulunarak çağırdıkları polisler için pasta kesti.

        Okul yetkilileri, telefonla polisi arayıp okullarında kavga çıktığını belirterek ihbarda bulundu. Motosikletli Polis Timleri kısa sürede ihbarın yapıldığı okula gitti. Kavganın nerede olduğunu anlamaya çalışan polisleri alkışlarla karşılayan okulun öğretmen ve öğrencileri polisler için pasta kesip, günlerini kutladı. Polislere pasta ikramında bulunan öğrenciler, "Sizi çok seviyoruz. Gününüz kutlu olsun. Okulumuza kısa sürede geldiğiniz için de teşekkür ediyoruz" dedi.

        Polisler öğrencilerle birlikte kestikleri pastanın ardından tekrar görev yerlerine döndü.

        Galeri
        Galeri

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