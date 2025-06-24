Erzurumspor'dan 2 takviye

1’İNCİ Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Hırvat kaleci Matija Orbanic ve Avusturyalı kanat saha oyuncusu Marko Bozic'i transfer etti. İki futbolcuyu geçen yıldan beri takip ettiklerini belirten Erzurumspor FK Kulüp Başkanı Ahmet Dal, teknik direktör Serkan Özbalta ile anlaştıklarını ve transfer planlaması yaptıklarını söyledi. Başkan Dal, takımın yeni sezonda giyecekleri formaların tanıtımını da yaptı.

Erzurumspor FK, 2025-26 sezonunun ilk transferlerini gerçekleştirdi. Slovenya ligi takımlarından NK Bravo takımında forma giyen Hırvat file bekçisi Matija Orbanic, kendisini 2 yıl süreyle mavi-beyazlı formaya bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 25 yaşındaki ve 1.92 boyundaki Matija Orbanic, takımın 1 Temmuz'da başlayacak kampına katılacak. Öte yandan geçtiğimiz sezon Maribor forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Marko Bozic ile de 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Erzurumspor FK Kulüp Başkanı Ahmet Dal, düzenlediği basın toplantısında yeni transferleri açıklarken, geride kalan sezonun da değerlendirmesini yaptı. Yollarını ayırdıkları teknik direktör Hakan Kutlu'ya teşekkür eden Başkan Dal, yeni sezon için teknik direktör olarak Serkan Özbalta ile anlaştıklarını söyledi. Yardımcılarının kente geldiğini belirten Ahmet Dal, Özbalta'nın da perşembe günü Erzurum'da olacağını söyledi. Yeni hafta itibariyle yeni sezon hazırlıklarının başlayacağını dile getiren Ahmet Dal; takıma iyi takviyeler yapacaklarını, ancak bunun için biraz sabır gerektiğini sözlerine ekledi. Bu sezon transferin biraz maliyetli olacağına dikkat çeken Dal, ilk transferleri NK Bravo takımında forma giyen kaleci Matija Orbanic ve Avusturyalı kanat oyuncusu Marko Bozic ile anlaştıklarını söyledi. Dal, iki futbolcunun da 1 Temmuz'da başlayacak kampa katılacaklarını bildirdi. Kaleci Orbanic'in takıma değer katacağını belirten Başkan Dal, Bozic'in kanatlarda oynayan çok iyi bir oyuncu olduğunu söyledi.