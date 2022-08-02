CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayı gezdi

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ERZURUM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleriyle Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi binayı gezdi.

Görevlilerce Kılıçdaroğlu'na, önemli kararların alındığı kongre hakkında bilgi verildi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Kongre Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Esnafın sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu'na eşlik eden milletvekilleri de vatandaşların taleplerini not aldı.

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