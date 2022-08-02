Aziziye Belediyesinin yaptırdığı yarı olimpik yüzme havuzu açıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Aziziye Belediyesince yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girdi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, açılışta yaptığı konuşmada, ilçenin gelişimi ve değişimi için başlattıkları yatırım seferberliğinin hızla devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hizmete açacağımız daha birçok yatırımımız var. Doğu'nun ilk ve tek Termal Aquapark'ı, Güneş Enerji Santralimiz, Yeşilay Parkı ve millet bahçelerimiz gibi ilerleyen günlerde açılışında buluşacağımız başka yatırımlarımız da var. İlçemize ve şehrimize şimdiden hayırlı olsun. Yarı olimpik yüzme havuzu ile Aziziye’de yüzme bilmeyen bir tek çocuk bırakmayacağız."

Söz konusu yatırım için arsa tahsisinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığına da finans desteği için teşekkür eden Orhan, bu imkanların sunulmasında en büyük payın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getirdi.

Sekmen de belediyenin ilçede çok güzel hizmet ve işler yaptığını anlatarak, Aziziye Belediyesini tebrik etti.

Konuşmaların ardından protokol ve davetliler kurdele keserek tesisin açılışını yaptı.

Açılışa katılanlara Ilıca domatesi, semaver çayı ve dondurma ikram edildi.

Tesisin açılışına Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye Belediye Başkan Vekili İhsan Karabulut muhtarlar ile kent ve ilçedeki kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.



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