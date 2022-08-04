Kaba yem bolluğunun canlı hayvan sayısını arttırması bekleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaba yem bolluğunun canlı hayvan sayısını arttırması bekleniyor

AA

Kaba yem bolluğunun canlı hayvan sayısını arttırması bekleniyor

ERZURUM (AA) - İSMAİL HAKKI DEMİR - Erzurum'da bu yıl etkili olan yağışlarla 1,5 milyondan 2 milyon tonun üzerine çıkması beklenen kaba yem üretimi, et ve süt verimini arttıracak.

Nüfusunun yüzde 45'inin geçimini sağladığı tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye'nin önemli kentlerinden olan Erzurum'un yüzölçümünün yüzde 63'ü meradan oluşuyor.

Büyükbaş ve küçükbaşta 2 milyona yaklaşan hayvan varlığıyla dikkati çeken kentte, hayvancılık işletmelerinin kaba yem ihtiyacının karşılanması için mera alanları büyük önem taşıyor.

Geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından bu sene etkili olan yağışların, meralardaki ot verimini 1,5 milyondan, 2 milyon tonun üzerine çıkarması bekleniyor.

Kaba yemdeki bu verim, kentteki et ve süt üretimine büyük katkı sağlayacak.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, Erzurum'un yüzölçümünün büyük bölümünün mera olduğunu söyledi.

Geçen yıl haziran ayında meralarda otlar kurumaya başlarken bu sene durumun tam tersi olduğunu dile getiren Akar, saha kontrollerinde çok iyi ot veriminin bulunduğunu tespit ettiklerini belirtti.

- "Hayvan varlığımızın artmasına da vesile olacak"

Kaba yem fazlalığının et ve süt üretimine katkısına değinen Akar, şöyle konuştu:

"Geçen yıl ot yoktu, insanlar erkenden hayvanlarını elden çıkartmak istediler. Ancak bu sene üreticilerimiz, özellikle anaç hayvanları ellerinde tutup sayılarını artırmayla ilgili bir görüş içindeler. Bu hayvan varlığımızın artmasına da vesile olacak. Mera alanlarının iyi olmasının hayvansal üretimimize de olumlu yansımaları olacak. Hayvan sayımızda da cüzi de olsa bir atış bekliyoruz."

Akar, kent genelinde 1 milyon dekara yakın kaba yem üretim alanının bulunduğuna işaret ederek, "Yonca, korunga, fiğ ve silajlık mısır gibi kaba yem üretim alanımız var. Hububat alanlarını buna dahil ettiğimizde 2 milyon dekar alan oluyor. Meralarımız kaba yem alanlarımızdır. Geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon ton olan kaba yem üretimimizi bu yıl 2 milyon tonun üzerinde bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentin kaliteli kaba yem üretiminde başı çektiğini, saman üretiminden ziyade kaliteli yonca ve korunga gibi besleyici değeri yüksek ürünlerin de yetiştirildiğini anlatan Akar, özellikle Karadeniz illerine Erzurum'dan kaliteli kaba yem gönderdiklerini söyledi.

Akar, geçmiş yıllara göre güney illerinden saman akışı beklemediklerini ve kentte ihtiyacın üzerinde bir üretimin olduğunu aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşi terk edince evini ateşe verdi
YEREL HABERLER Eşi terk edince evini ateşe verdi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da başkanlığa yeniden Ahmet Dal seçildi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da başkanlığa yeniden ...
Erzurum'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 8 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı ...
"Uçan Türk" yeni rekorlar kırmak için sezon hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER "Uçan Türk" yeni rekorlar kırmak için sezon ...
Judo Milli Takımı'nın 2 sporcusu, olimpiyatlara Palandöken'de hazırlanıyor
YEREL HABERLER Judo Milli Takımı'nın 2 sporcusu, olimpiyatlara ...
VERİMDER Anadolu Buluşmaları 25 Ağustos'ta Erzurum'da
YEREL HABERLER VERİMDER Anadolu Buluşmaları 25 Ağustos'ta Erzurum'da
Sıcaktan bayılan kaplumbağaya elleriyle su içirdi
YEREL HABERLER Sıcaktan bayılan kaplumbağaya elleriyle su içirdi
Erzurum'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erzurum'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Erzurum'da esnaf ziyareti
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Erzurum'da esnaf ...
Erzurum'da 50 bin çocuğun sporla buluşturulması hedefleniyor
YEREL HABERLER Erzurum'da 50 bin çocuğun sporla buluşturulması ...
Aziziye Belediyesinin yaptırdığı yarı olimpik yüzme havuzu açıldı
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesinin yaptırdığı yarı olimpik yüzme ...
Kemal Kılıçdaroğlu: “Erzurum’u 30 milyar dolarlık merkez haline getireceğiz” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Köylere öğretmen gibi cami imamı gibi ziraat mühendisi görevlendireceğiz” “Erzurumlularla kucaklaşmaya ve helallik istemeye geldim” “Hiç kimse endişe etmesin Suriyelileri davulla, zurnayla göndereceğiz” “Her yıl 20 bin aileye ücretsiz büyük ve küçükbaş hayvan dağıtacağız”
YEREL HABERLER Kemal Kılıçdaroğlu: “Erzurum’u 30 milyar dolarlık ...
Aziziye’de yatırım seferberliği devam ediyor Aziziye’nin Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna görkemli açılış
YEREL HABERLER Aziziye’de yatırım seferberliği devam ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum'da partisinin milletvekilleriyle toplantısında konuştu: (2)
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum'da partisinin ...
Kılıçdaroğlu, 120 milletvekili ile Erzurum'a geldi (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, 120 milletvekili ile Erzurum'a geldi ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum'da partisinin milletvekilleriyle toplantısında konuştu: (1)
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum'da partisinin ...
Yoksul kadınların ekonomik rollerini oluşturma sürecine katkı sağlama projesi
YEREL HABERLER Yoksul kadınların ekonomik rollerini oluşturma ...
Erzurum’da 4.3 büyüklüğünde deprem: Bazı evlerde çatlaklar oluştu
YEREL HABERLER Erzurum’da 4.3 büyüklüğünde deprem: Bazı evlerde ...
Hedef 50 bin çocuğa spor yaptırmak
YEREL HABERLER Hedef 50 bin çocuğa spor yaptırmak
Gizlice gelip benzin dökerek traktör ve 850 balya otu yaktılar
YEREL HABERLER Gizlice gelip benzin dökerek traktör ve 850 balya otu ...
Kılıçdaroğlu, 120 milletvekili ile Erzurum'a geldi
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, 120 milletvekili ile Erzurum'a geldi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayı gezdi
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzurum Kongresi'nin ...
Haftada 2 bin 800 litre biyobozunurdan elde edilecek kompost, çiftçilere dağıtılacak
YEREL HABERLER Haftada 2 bin 800 litre biyobozunurdan elde edilecek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.